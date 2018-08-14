Akgün Ergül: Kurbanlıklar arasında ithal yok

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar arasındaki ithal hayvan tartışmalarıyla ilgili olarak, \"Şu an ithal hayvan yok. Zaten dövizdeki bu hareketlilik nedeniyle de getirilmesi de zor. Çünkü o hayvanlar dolar üzerinden geliyor\" dedi.

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Kurban alacak vatandaşların, sağlıklı, besili, kulak küpesi olan hayvanları tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Ergül, “Kurbanlıklar sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçilmeli, çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar, gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç veya gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar kurbanlık olarak seçilmemelidir\" dedi.

‘NAKİL ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLMELİ’

Kurban pazarlarına nakledilecek hayvanların küpeli, şap ve çiçek hastalığına karşı aşılı olması gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, nakil araçlarında hijyen konusuna da dikkat çekti. Ergül, \"Nakil araçları, nakil öncesi ve sonrasında mutlaka temizlenip, dezenfekte edilmelidir. İl sınırları içinde nakil sırasında ve pazara girişte büyükbaşlarda pasaport ve küçükbaşlarda nakil belgesi, il dışına nakledilecek hayvanlarda ise bu belgelerin yanı sıra veteriner sağlık raporu bulundurulmalıdır. Küpesiz, pasaport/nakil belgesi/veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar nakledilemez ve kurbanlık pazara satışı yapılamaz. İl içinde ise pasaport veya nakil belgesi yeterli olmaktadır\" diye konuştu.

\'BU ŞARTLARDA İTHAL HAYVAN ZATEN GELMEZ\'

Kamuoyunda dillendirilen ‘ithal hayvan’ tartışmaları ile ilgili de konuşan Oda Başkanı Ergül, şunları söyledi:

\"Şu an için piyasada ithal hayvan yok. Bu konuda vatandaşlardan sorular geliyor. Zaten mevcut piyasa şartlarında da ithal hayvanın gelmesi zor. Çünkü bu hayvanlar dolar üzerinden geliyor. Döviz konusunda yaşananlar da ülkemize yönelik ekonomik saldırılar da ortada. Hep birlikte bu zor günlerinde üstesinden geleceğiz. Bu durumda zaten ithal hayvan gelmez, ama daha önce gelenler arasında yaşı tutanlar varsa, olabilir. Bunun dışında ithal hayvan yok. Devletimizin ilgili birimleri, vatandaşın en iyi şekilde kurban ibadetini yerine getirmesi için gerekli önlemleri alıyor. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz ve ilgili kurumlarla işbirliği içindeyiz.\"

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