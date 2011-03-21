-AKGÜL'DEN DOPİNG MERKEZİ AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, ne pahasına olursa olsun Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi'ni yaşatacaklarını söyledi. Akgül, yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli bayan basketbolcu Diana Taurasi'nin numunelerinin değerlendirilmesinde yapılan yanlışlığın anlaşılmasının ardından güvenilirliği tartışılan doping merkezinin kapanmayacağını belirterek, ''Hacettepe'yi ne pahasına olursa olsun yaşatacağız'' dedi. Bu merkezin Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından akredite bir laboratuvar olduğunu vurgulayan Yunus Akgül, şöyle devam etti: ''Bir hata yapıldı. Baktığımızda çeşitli ülkelerde zaman zaman bu tip hatalar yapılabiliyor. Bu insan hatası, olabiliyor. Ama burası WADA'ya akredite bir laboratuvar. WADA bize ne ceza keser bilemiyoruz. Cezamıza katlanırız, ama bu laboratuvarı yaşatırız. Çünkü yılda 3 bin civarında bir numune veriliyor. Müthiş bir kaynak bu. Bu kaynağın yurt dışına akmasına kesinlikle razı gelemeyiz. Hacettepe'de gerekli düzenlemeleri yaparız, ondan sonra yolumuza devam ederiz. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de bir akredite laboratuvar olması için biz spor teşkilatı olarak elimizden geleni yapacağız.'' -''FEDERASYONLARI ZORLAYAMAYIZ''- Yunus Akgül, merkezin faaliyetine devam ettiğini, federasyonları ''numuneleri buraya getireceksiniz'' diye zorlayamayacaklarını kaydetti. Şu anda futbol ve basketbol federasyonlarının numuneleri yurt dışına göndermelerini değerlendiren Akgül, ''Federasyonları zorlayamayız. Dünyada istedikleri yere bu numuneleri gönderip, baktırabilirler. Ancak ülkemizde böyle bir laboratuvar varken, dışarıya gönderilmesini hiçbir zaman ahlaki bulmam. Ama şu dönemde spekülasyonlar var, laboratuvarın güvenilirliği sorgulanıyor. Geçici olarak bu numunelerin yurt dışına gönderilmesini anlayışla karşılıyorum. Ama bunlar geçici olacaktır. Bir süre sonra bu federasyonlar kendi laboratuvarımıza dönecektir. Diğer federasyonlar Hacettepe ile devam ediyor. Hacettepe'de şu an için bir sıkıntı yok. WADA'da bir inceleme sürüyor'' ifadelerini kullandı. -''SPORCU SAĞLIĞINI ÖNDE TUTUYORUZ''- Dopingle mücadelede Türkiye'nin dünyanın en iyilerinden olduğunu dile getiren Yunus Akgül, bu konuda taviz vermeyeceklerini söyledi. Türkiye'nin aynı kararlılıkla dopingle mücadeleye devam edeceğini anlatan Akgül, şöyle konuştu: ''Dopingle mücadelede dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz. Şu anda alınan numunelerde çıkan değerlere baktığımızda dünyanın en iyilerindeniz. Dopingle mücadeleye tavizsiz devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Federasyonlarımız bu iş için ciddi kaynak ayırıyor. Sporcu sağlığını önde tutuyoruz. Her şey madalya demek değildir. İlk önce sağlık diyoruz. Bu kadar sıkı tutunca son derece başarılı oluyoruz. Tabii arada çıkmıyor mu bu tür şeyler, çıkıyor. Bütün dünyada çıkıyor, bizde de çıkacak. Bundan sonra da olacak. İnsanın olduğu yerde olur. Ama biz en aza indirmek için çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.''