T24 LogoT24 Logo
Spor

AKGÜL: YAŞANANLAR ORGANİZE İSTANBUL (A.A)

16 Ocak 2011 00:40

-AKGÜL: YAŞANANLAR ORGANİZE İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Telekom Arena'nın açılışında taraftar tepkisi nedeniyle stattan ayrılmasının ardından, bakanlar, federasyon yöneticileri ve bazı kulüp başkanları da stadı terk ettiler. Başbakan Erdoğan'ın stada gelişinin anonsu sırasında Ultraslan Grubu'nun alkışladığı, bazı tribünlerin ise tepki gösterdiği görüldü. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın konuşması sırasında protestolar çoğaldı. Başbakan Erdoğan'ın ardından açılış için gelen bakanlar ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve bazı kulüp başkanları da stadı terk ettiler. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Akgül, açılışta her şeyin güzel başladığını ancak yaşananların hoş olmadığını ifade ederek, ''Bu stadın en başından beri buraya yapılması düşüncesi Sayın Başbakan'a aittir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bunu dillendirdi, daha sonra da hükümet olduğu zaman bizlere bürokratlarına talimat vererek, stadın burada yapılmasını sağladı. Şu anda da çevre düzenlemesiyle ilgili yollarla ilgili Sayın Başbakan'ın talimatıyla müthiş bir çalışma yapıyoruz'' diye konuştu.  Statta yaşananların organize olduğunu düşündüğünü ifade eden Akgül, ''Bugün burada yaşananların tamamen organize olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bu kadar nankör olamaz. Öyle olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü daha önce defalarca Galatasaray taraftarları böyle olmadığını ispatladı. Yaşananların Galatasaray taraftarı tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Organize bir hareketti, nasıl bir organizasyondu bilmiyorum ama çok kötü bir organizasyon yapıldı. Bu akşam çok kötü anılarla buradan ayrılıyoruz'' ifadelerini kullandı.  Futbol Federasyonu Başkanı Özgener ise ''Böyle bir Başbakan'a sahipken maalesef onu son derece üzdük. Bunu kabullenmek kesinlikle mümkün değil'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24