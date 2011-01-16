-AKGÜL: YAŞANANLAR ORGANİZE İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Telekom Arena'nın açılışında taraftar tepkisi nedeniyle stattan ayrılmasının ardından, bakanlar, federasyon yöneticileri ve bazı kulüp başkanları da stadı terk ettiler. Başbakan Erdoğan'ın stada gelişinin anonsu sırasında Ultraslan Grubu'nun alkışladığı, bazı tribünlerin ise tepki gösterdiği görüldü. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın konuşması sırasında protestolar çoğaldı. Başbakan Erdoğan'ın ardından açılış için gelen bakanlar ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve bazı kulüp başkanları da stadı terk ettiler. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Akgül, açılışta her şeyin güzel başladığını ancak yaşananların hoş olmadığını ifade ederek, ''Bu stadın en başından beri buraya yapılması düşüncesi Sayın Başbakan'a aittir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bunu dillendirdi, daha sonra da hükümet olduğu zaman bizlere bürokratlarına talimat vererek, stadın burada yapılmasını sağladı. Şu anda da çevre düzenlemesiyle ilgili yollarla ilgili Sayın Başbakan'ın talimatıyla müthiş bir çalışma yapıyoruz'' diye konuştu. Statta yaşananların organize olduğunu düşündüğünü ifade eden Akgül, ''Bugün burada yaşananların tamamen organize olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bu kadar nankör olamaz. Öyle olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü daha önce defalarca Galatasaray taraftarları böyle olmadığını ispatladı. Yaşananların Galatasaray taraftarı tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Organize bir hareketti, nasıl bir organizasyondu bilmiyorum ama çok kötü bir organizasyon yapıldı. Bu akşam çok kötü anılarla buradan ayrılıyoruz'' ifadelerini kullandı. Futbol Federasyonu Başkanı Özgener ise ''Böyle bir Başbakan'a sahipken maalesef onu son derece üzdük. Bunu kabullenmek kesinlikle mümkün değil'' dedi.