-Akgiray: VOB'da İMKB'nin payı artıyor İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) payının artacağını bildirdi. Akgiray, G-20 Emtia Fiyatlarında Dalgalanmalar Konferansı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 2012 için halka arz beklentisine ilişkin, ''Dünya genelinde bir beklenti var, büyüme yavaşlayacak diye... Ben Türkiye'de güzel bir sürpriz bekliyorum, her bakımdan... Halka arzlarda belki bir yavaşlama söz konusu bugünlerde, ama belki de değil. Onun tam adını koyamıyorum. Fakat dünyadaki bu belirsizlik illaki bir şekilde anlaşılabilir bir belirsizliğe kendini çevirecektir. O zaman da Türkiye borsalarının, İMKB'nin hakikaten ciddi sıçrama yapacağını beklemek çok gerçekçi'' şeklinde konuştu. ''Avrupa'da krizin konuşulduğu, resesyon riskinin olduğu bir dönemde Türk hisseleri hala cazip mi?'' sorusu üzerine Akgiray, şu görüşleri dile getirdi: ''Bizce öyle. Türkiye ekonomisi epeydir, birkaç yıldır zaten ayrışıyor. Siz de fark ediyorsunuz. Borsanın performansı... Fakat daha da çok ayrışması gerektiğine inanıyoruz. Dünyada bir bölgede sıkıntı var diye, orada fiyatlar düşüyor diye dünyanın her tarafında aynı olması gerekmiyor. Tabii ki etkileşim olacaktır. Yatırım yapma yeri arayan... Para var dünyada yok değil. Olası alternatifler içinde Türkiye'nin çok cazip olduğunu söylemek için... Çok şey bunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi, siyasi istikrarı, piyasanın gerçekleri bizce Türkiye'yi cazip bir yatırım alanı yapıyor. Bu yakında görülecektir diye umuyorum.'' Akgiray, ''Kriz ortamı olursa Türk piyasaları, yabancı piyasalardan ayrışır mı? Ayrıca, Avrupa'da finansal kriz riski görüyor musunuz?'' soruları üzerine, ''Ayrışmazsa sürpriz olur. Türkiye'deki dinamikler, mali ve reel ekonomi dinamikleri bize Türkiye'nin ayrışması gerektiğini gösteriyor'' dedi. -Fenerbahçe- Fenerbahçe hisseleriyle ilgili şu ana kadar neler yapıldığına yönelik bir soru üzerine, Akgiray, burada bir tek kulübe değil, halka açık tüm kulüplere baktıklarını ifade ederek, ''Maalesef tatsız olaylar oldu. Süre gelen bir soruşturma var. Sonucun ne olacağın bilmiyoruz. Fakat halka açık bir şirketin değeri söz konusu olunca tabii ki ilgi sahamıza giriyor. Geçen günlerde bahsettiğimiz tüm incelemeleri yapmaya devam ediyoruz'' diye konuştu. Vedat Akgiray, ''Forex işlemlerinde bankaların çekilmesini istemiştiniz. Orada durum nedir?'' sorusu üzerine, 10 gün önce tebliğin yayımlandığını, orada kimin neyi nasıl yapacağının belirlendiğini, şu anda ilgilenen şirketlerin kendi iç yapılarını düzelttiğini ve SPK'ya başvurmak için biraz daha süreleri bulunduğunu anlattı. Başvuruların başladığını anımsatan Akgiray, ''İzinsiz yapmalar büyük oranda durdu. Yine birkaç yerde 1-2 internet tespit edildi. Onlar için gerekli yasal tedbirlerin alınmasına dün başlandı'' dedi. Akgiray, opsiyonların, hisse senedi türevlerinin VOB'da işlem görmesi konusunda prensip kararı alındığını ve ellerin sıkışıldığını belirterek, VOB'da İMKB'nin payının artacağını bildirdi.