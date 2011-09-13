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Ekonomi

Akgiray: Açığa satış olmayan bir ülkeye girmem İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 13:15

-Akgiray: Açığa satış olmayan bir ülkeye girmem İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, "Açığa satışı yasaklamak fevkalade yanlış olurdu. Onu bazı ülkeler yaptı. Ben bir uluslararası yatırımcı olsam açığa satış olmayan bir ülkeye girmekten çekinirim" dedi. Akgiray, G-20 Emtia Fiyatlarında Dalgalanmalar Konferansı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şirketlerin hisse alma hakkının dünyanın her tarafında bulunan bir uygulama olduğunu belirterek, yeni Ticaret Kanunu'nda da bunun bulunduğunu, bunu halka açık şirketlerde erken başlattıklarını ifade etti.  ''O çok lazım birşey... Bir sürü farklı nedenle işe yarayabilecek birşey...'' diyen Akgiray, opsiyonlardaki son durumun ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine de, ''VOB'un ana mukabele tadilatı var. Top bizden çıktı. Nerede olacağına dair bir konsensüs oluştu. VOB'da olacak. Konuyu TOBB ve İMKB'ye sorun. Büyük hissedar TOBB'du. Orada İMKB ve TOBB'un hissesi artırılacak''şeklinde konuştu.  Akgiray, açığa satış ile ilgili kısıtlamalara yönelik bir soruyu yanıtlarken de, açığa satış yapmanın çeşitli yolları bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:  ''Açığa satışı yasaklamak fevkalade yanlış olurdu. Onu bazı ülkeler yaptı. Ben bir uluslararası yatırımcı olsam açığa satış olmayan bir ülkeye girmekten çekinirim. Açığa satış bir anlamda bir likiditenin bir parçası, çıkış imkanı. Bunu kısıtlarsanız  yatırımcı ülkeye girerken çekinebilir. Açığa satışın düzgün, yasal yoldan yapıldığını garantiye almak da çok önemli...''

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