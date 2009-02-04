Akfırat'ta Deniz Feneri usulü soygun

Deniz Feneri dosyası yolda

Herkese ’kardeş payı’

Ergenekon bağlantısı



Paraları böyle paylaşmışlar



AKP’li Akfırat Belediyesi’nde kurulan rüşvet tezgáhı, İçişleri Bakanlığı’nın raporuyla aydınlandı. Rapora göre, ’Muhtaçları Koruma Yardımı’ için kurulan sandığa, ’işlerinin kolay halledilmesi’ karşılığı işadamlarından yüklü para yardımı alındı. Ardından sahte faturalarla, bu para yoksullara yardım için harcanmış olarak gösterildi. Bu yolla Belediye Başkanı Hilmi Yıldız, AKP Tuzla İlçe Teşkilatı yöneticileri de dahil bazı kişilerin ’ceplerine’ tam 1 milyon 486 bin 758 YTL aktarıldı.İstanbul’da geçen ay 400 jandarmanın bastığı Akfırat Belediyesi’nde kurulan rüşvet tezgáhı, İçişleri Bakanlığı başkontrolörleri tarafından raporla belgelendi. Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız ile birlikte 25 kişinin tutuklandığı yolsuzluk ve çete soruşturmasında şok bilgiler de ortaya çıktı. Rapora göre, belediye bünyesinde ’paravan’ olarak kurulan Muhtaçları Koruma Yardım Sandığı’na bağış makbuzuyla yüklü para yardımı yapan işadamlarının belediyedeki ruhsat işlemleri, kısa süre içinde halledildi.Ardından, yine aynı sandıktan fakir vatandaşlara kömür ve gıda yardımı yapılmış gibi belge düzenlenip makbuz kesilmesine rağmen, bu yardımlar kağıt üzerinde kaldı. Paralar ise AKP’li Maltepe Belediye Meclis Üyesi Önder Ünlüer, AKP Tuzla ilçe yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Koca ve İbrahim Halil Gözgü ile Akfırat eski belediye başkanı Hilmi Yıldız ve iki oğluna aktarıldı. Rapora göre, 1 milyon 486 bin 758 YTL, bu yolla belediye kasasına girmeden, adı geçenlerin ’ceplerine’ girdi.Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan isimlerden Ünlüer Et’in sahibi Önder Ünlüer’in kardeşi Hüdai Ünlüer, Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında tutuklanmıştı. Ünlüer’in Maltepe’deki lokantasının açılışında, Akfırat eski Belediye Başkanı Hilmi Yıldız ve Ergenekon davasının 1 numaralı sanığı Veli Küçük’le fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı Başkontrolörleri Selim Demir ve Osman Can Yenice’nin, 19 Aralık 2008 tarihli, 187 sayfalık raporlarında çarpıcı bilgiler yer aldı.Sandık tahsilat makbuzlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden toplamı 1.515.888 YTL olan 38 adet çek alındı. Bu çeklerle, sahte faturalar karşılığı kömür ve gıda alınmış gibi gösterildi, fakat çekler sahte faturalarda anılan firmalara verilmedi.Toplam 360 bin YTL’lik 7 çek, belediye başkanının oğlu Mehmet Akif Yıldız’la ortak olan, yine bir dönem başkanın diğer oğlu Enes Yıldız’ın imzaya yetkili genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Ünlüer Et Ltd’nin ortağı Önder Ünlüer’e verildi.Bazı çekler, AKP Tuzla İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Koca’ya ve AKP Tuzla İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Gözgü’ye verildi.Makbuzlarıyla 2004-2005 yıllarında tahsil edilen, 420.870 YTL’si (bir kısmı döviz) nakit, 1.065.888 YTL’si çek olmak üzere toplam 1.486.758 YTL, belediye hesaplarına intikal ettirilmeyerek belediye başkanı Hilmi Yıldız, Mali Hizmetler Müdür Vekili Şahin Yiğit, başkanın oğulları Mehmet Akif Yıldız ve Enes Yıldız, Sandık Kurulu Üyesi İbrahim Halil Gözgü ve Önder Ünlüer tarafından irtikap edildi. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 18. maddesi gereği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlidir.