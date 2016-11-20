Akfen Holding'in patronu: Kimse 2017'de ne olacağını kestiremiyor

Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın, ,Türkiye'nin komşularıyla istikrarlı olmadığını, Güneydoğu'da PKK saldırılarının arttığını, yabancı şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmakta çekindiğini belirterek "Kimse 2017'de ne olacağını kestiremiyor" dedi. Son dönemlerde Türkiye'de yapılan teşviklerin işe yaramadığını söyleyen Akın "Teşvikler güzel ama Doğu'da Güneydoğu'da teşvikler çalışmıyor. Çünkü ileride ne olduğunu hesaplayamıyoruz. Güneydoğu'da kardeş kavgasının olduğu bir yerde yatırım yapmak özel sektör için hiçte cazip değil." diye konuştu.

Türk Girişim ve iş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından 20'nci kez düzenlenen Girişim ve İş Dünyası Zirvesi gala yemeğine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran Symes, Batı Anadolu Sanayi ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Levent Akgermen, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve dernek başkanları katıldı.

Gecede konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Türkiye'nin yepyeni bir hikaye yazması gerektiğini söyledi. Türkiye ekonomisi geçmişten bugüne değerlendiren Akın, TAV'ın başarı hikayesini anlatarak, yap-işlet-devret modelini ilk kez eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan duyduğunu açıkladı.

"2017'yi kestiremiyoruz"

Türkiye'nin komşuları ile arasının bozulduğunu anımsatan Akın şöyle devam etti:

"Bütün zenginliklerine rağmen komşularımızda istikrar yok. Komşu da bu zenginliği Türkiye'ye atamıyor. Tüm dünya iyi olmalı ki Türkiye iyi olsun. Ama bakıyoruz her şey tırmanıyor. PKK tırmanıyor. Güneydoğu'da terör tırmanıyor. 2017'de ne olacak kimse kestiremiyor. Onun için mutlaka iyi olacak bir şeyler yaratmamız yeni bir hikaye yazılması lazım. ABD seçimleri herkes için yeni bir fırsat doğuruyor. Yeni bir birlik doğar mı diyor herkes. Doğabilir. Dünya bir geçiş sürecine girebilir. Böyle bir ümidimiz var. Hepimiz el birliği ile bu yeni hikayeyi yazabiliriz."

"Teşvikler işe yaramıyor"

Türkiye'de teşviklerin hiçbir işe yaramadığını ifade eden Akın, "Teşvikler güzel ama Doğu'da Güneydoğu'da teşvikler çalışmıyor. Çünkü ileride ne olduğunu hesaplayamıyoruz. Güneydoğu'da kardeş kavgasının olduğu bir yerde yatırım yapmak özel sektör için hiçte cazip değil. Ben bunu devlet makamlarındaki herkese söyledim" diye konuştu.

İzmir'in sesinin her yerden duyulduğunu dile getiren Akın, "İktidar sizin gerçek dostunuz olduğunu elbet anlayacaktır. Sizin yüksek sesle konuşmanız, başkasının karnından konuşmasından iyidir" diyerek İzmirlilere teşekkür etti.

"Yatırımı tavsiye edemem"

Bu süreçte kimseye "Yatırım yapın" tavsiyesi vermeyeceğini açıklayan, ortak olduğu yabancı firmaların da Türkiye'ye yatırımdan kaçtığını vurgulayan Akın, doların 3.40 olduğu bir dönemde yatırımlarına hala devam ettiğini söyledi. Akın, son olarak, Mersin Limanı'na 250 milyon dolar yatırım yaptığını, enerji şirketine de 400 milyon TL'lik baraj satın aldığını söyledi.

Gecede Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a teşekkür plaketi takdim edilirken, zeybek gösterisi yapıldı. Gece daha sonra Timeless Orkestrası'nın performansı ve Zeynep Casalini'nin birbirinden güzel şarkıları ile sona erdi.