Akfen Holding, 'Kurumsal Dönüşüm Ödülü'nün sahibi oldu 

ANKARA, (DHA) - AKFEN Holding, iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2017 SAP Kalite Ödülleri\'nde \'Kurumsal Dönüşüm - Business Transformation\' kategorisinde Altın Ödül\'e layık görüldü.

İnşaat, enerji, gayrimenkul ve hastane sektörlerindeki grup firmalarının iş süreçlerini merkezileştiren Akfen Holding, projesi ile SAP\'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ödül töreninde Türkiye\'yi temsil edecek. Akfen Holding, SAP Türkiye tarafından her yıl verilen, iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2017 SAP Kalite Ödülleri\'nde Altın Ödül\'e layık görüldü.

SAP Türkiye\'nin iş ortaklarının yıl içindeki başarılı çalışmalarını ve iş sonuçlarını ödüllendirmeye yönelik gerçekleştirdiği SAP 2017 Kalite Ödülleri\'nde, Akfen Holding liderliği \'Kurumsal Dönüşüm - Business Transformation\' kategorisindeki projesiyle elde etti.

İnşaat, enerji, gayrimenkul ve hastane gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup firmalarının süreçlerini merkezi hale getirdiği projesi ile birincilik ödülü alan Akfen Holding, gelecek yılın Nisan ayında Almanya\'da düzenlenecek SAP Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri kalite ödül töreninde diğer 17 bölgeye karşı Türkiye adına Altın Ödülü almak için yarışacak.

\"İNSANA BAĞLI HATALAR ORTADAN KALDIRILDI\"

İstanbul Kongre Merkezi\'nde 22\'ncisi düzenlenen SAP Forum kapsamındaki törende ödülü alan Akfen Holding Bütçe, Raporlama ve Risk Yönetimi Koordinatörü Meral Altınok, kısa süre içerisinde grup şirketlerini tek bir entegre sistem üzerinden bir araya getirdiklerini ifade etti. Bu sayede Holding genelinde elle müdahale gerektiren iş süreçlerini en aza indirdiklerini ve insana bağlı hataları ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Altınok, “Karar mekanizmalarını daha verimli, daha hızlı stratejik raporlamalarla destekleyip, veri tutarlılığını ve güvenliğini korumayı hedefledik. İlk etapta 420 kişi bu dönüşümden faydalandı. Böylelikle ödülü almaya hak kazandık\" dedi.

SAP Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri kalite ödülleri süreci Şubat 2018\'de başlayacak. Başvuruların ardından ilk aşamada kısa liste belirlenecek. Daha sonra yapılacak \'Jüri Sunumu\' sonrasında kazanan adaylar Mart sonuna doğru açıklanacak ve Nisan ayı içinde Almanya\'da ödül törenine davet edilecekler. Akfen Holding, \'Kurumsal Dönüşüm - Business Transformation\' kategorisinde Dijital dönüşüm projesi ile Türkiye\'yi temsil eden firma olacak.

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