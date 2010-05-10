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Ekonomi

Akfen Holding halka arz oranını düşürdü

Akfen Holding A.Ş, halka arz oranında değişiklik yaparak, halka arz edilecek nominal değerli payı 38,8 milyon liradan, 8 milyon liraya indirdi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- Akfen Holding A.Ş, halka arz oranında değişiklik yaparak, halka arz edilecek nominal değerli payı 38,8 milyon liradan, 8 milyon liraya indirdi.


Akfen Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformundaki (KAP) açıklamasında, 38 milyon 842 bin lira nominal değerli payların ve ek satış hakkının kullanılması halinde mevcut ortakların 5 milyon 826 bin 300 lira nominal değerli paylarının halka arzı yerine, 8 milyon lira nominal değerli payların halka arza konu edilmesine karar verildiği duyuruldu. (hürriyet)

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