Aker Eşarp’a kayyım atandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Kaynak Holding ile ticari faaliyetleri olduğu tespit edilen 13 şirkete daha kayyım atandı. Kayyım atanan şirketler arasında Aker Tekstil de var.

“FETÖ/PDY”ye finansman sağladıkları gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 81 şirkete atanan kayyımlar 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaptıkları çalışmalar neticesinde 13 şirketin daha Kaynak Holding ile ticari faaliyetleri olduğunu tespit etti.

Durum üzerine soruşturmayı yürüten Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, yeni tespit edilen Elbruz Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, Akasya Alçı Maden Üretim AŞ, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş, Aker Mağazacılık Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş, Akerler Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş, Ortadoğu Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş, Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş, Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret A.Ş, Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, Oden Enerji Mühendislik Teknoloji Geliştirme ve Danışmanlık hizmetleri A.Ş, BJ Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş ile Nurpak Boya Apre Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye kayyım atanmasını talep etti.

Şirket sayısı 94’e yükseldi

Talep üzerine Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği 13 şirketin Kaynak Holding ve bu holdinge bağlı şirketlerle ticari faaliyetlerinin tespit edildiğini belirterek kayyım atanmasına karar verdi. Hakimlik önceki şirketlere atanan kayyımlar İmran Okumuş, Sezai Çiçek, Hüseyin Yaşar, Aytekin Karahan, Ertuğrul Erdoğan, İsmail Gülen ve Levent Küçük’ün bu şirketlerde de görev almasına karar verdi. Hakimlikçe kayyımlar şirket başına asgari ücret oranında maaş ödenmesine karar verildi. Böylece Kaynak Holding’e yönelik soruşturma kapsamında kayyım ataması yapılan şirket sayısı 94’e yükseldi.