-AKEDAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE DAVA ANTALYA (A.A) - 21.09.2010 - Özelleştirme kapsamında bulunan üç elektrik dağıtım şirketi arasında en fazla ilgi gören Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AKEDAŞ) özelleştirilmesini durdurmak amacıyla Türk-İş'e bağlı Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Sendikası Genel merkezi tarafından Danıştay'a dava açıldı. Tes-İş Antalya Şubesi Başkanı Hacı Mevlüt Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, AKEDAŞ'ın özelleştirme kararını durdurmak için Danıştay'a dava açtıklarını bildirdi. Seydişehir Alüminyum Şirketi'ne promosyon olarak verilen Oymapınar Barajı ve Santralı'nın satışına karşı başlattıkları hukuk mücadelesinden başarıyla çıktıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti: ''AKEDAŞ'ın özelleştirilmesini de durdurmak için yeni bir hukuk mücadelesi başlattık. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca AKEDAŞ'ın tüm hisselerin blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihale edilmesine tepkiliyiz. AKEDAŞ'ın, özelleştirme adı altında çıkar çevrelerine peşkeş çekilmesine seyirci kalmayacağız. ÖİB tarafından 24 Kasıma kadar teklif mektuplarının istenmesi ile AKEDAŞ'ta özelleştirme sürecinin işletilerek geriye sayım işlemi başlatıldığı görülmektedir. Buna sessiz kalmamız beklenemez.'' Antalya'daki Kepez Elektrik Santralı'nın 1993-2003 yılları arasında Uzan ailesine verildiğini belirten Ünal, Uzan'larla girdikleri hukuk mücadelesini de kazandıklarını anımsattı. Ünal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Antalya TEDAŞ'ın, Uzanlar'ın imtiyazlı şirketi Kepez Elektrik AŞ'ye 146 milyar liraya devredilmesini önlendik. 2003 Haziran'ında Kepez Elektrik AŞ'ye el konulmasıyla özelleştirmenin ne denli sakıncalar yarattığını ortaya koymuş olduk. Bugün de, siyasi iktidar tarafından Dünya Bankası ve IMF politikalarına uygunluk göstermek için AKEDAŞ'ın satılmasının önüne geçme mücadelesini başlattık. Enerji özelleştirmeleri yarın yeni Uzan'lar yaratacak ve ülke ağır bedeller ödeyecektir. İşte tüm bu nedenlerle Tes-İş Sendikası Antalya Şubesi olarak özelleştirmenin engellenmesi için hukuksal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunun ilk adımı olarak Danıştay'a yürütmenin durdurulması amacıyla dava açmış bulunmaktayız.''