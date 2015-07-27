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Akdoğan'dan HDP'ye: Örgütsel destekle siyaset dayatmaya hukuk izin vermez

'Terör ve şiddet desteğiyle siyaseti zorluyorlar'

27 Temmuz 2015 14:56

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, PKK'ya yönelik operasyonlar sonrası "Size savaş yaptırmayacağız" açıklamasıyla hükümete tepki gösteren HDP'ye yanıt verdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Akdoğan, "Hem silah, hem siyaset olmaz. Bir yanda parmak sallayan, diğer yanda kaleş sallayan... Hukuka ve devlete meydan okuyan kaybeder. Örgütsel destekle siyaset yapmaya hukuk izin vermez" dedi.

Akdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

- Silahlı mücadele yedeğinde süren çatışmacı kimlik siyaseti demokrasiye değil, ayrışmaya hizmet eder. AK Parti'nin birlik siyaseti doğru olandır.

- Hem silah, hem siyaset olmaz. Bir yanda parmak sallayan, diğer yanda kaleş sallayan... Hukuka ve devlete meydan okuyan kaybeder.

- Siyasetin normalleşmesi/demokratikleşmesi terörize edilmesine son verilmesinden geçiyor. Terör ve şiddet desteğiyle siyaseti zorluyorlar.

- En aykırı görüşler siyasette yer bulabiliyor, örgütsel destekle bunları dayatmak demokrasiyi rehin almak olur. Buna millet ve hukuk izin vermez.

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