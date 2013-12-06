Akdoğan'dan Bugün gazetesine: Fotoğrafı o şekilde vermek terbiyesizlik

Başbakan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Bugün gazetesinin ilk sayfasında kullandığı Başbakan Erdoğan ile Bakan Fatma Şahin'in elele gösteren fotoğrafına eleştirisini sürdürdü. Akdoğan, "Bugün Gazetesi'nde çıkan fotoğrafın o şekilde kullanılması ya gazetecilik bilmemektir veya açıktan terbiyesizlik yapmak demektir" dedi.

Bugün gazetesinde yer alan Başbakan Erdoğan ile Bakan Fatma Şahin'in elele gösteren fotoğrafı için "Kavganın da bir ahlakı vardır" bir yazı kaleme alan Başbakan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan gazete hakkındaki eleştirilerine devam etti. Akdoğan'ın Yeni Şafak'ta Nil Gülsüm'e verdiği söyleşi şöyle:

Hedefe AK Parti konuldu

İrtica suçlaması kurulduğu günden itibaren AK Parti'ye yöneltilmiştir ve hedefe AK Parti konulmuştur. AK Parti, bunlarla mücadele aktördür. Bu suçlamalara maruz kalan ve toplumun bütün kesimlerinin, cemaatlerine karşı yapılanlara da göğsünü geren, bununla mücadele eden ve ortadan kaldıran aktördür AK Parti. Bilgi kırıntılarıyla bir senaryo inşa edilmeye, üretilmeye çalışılıyor. Burada 'şu bilgi doğru mu yanlış mı' demenin bir anlamı yok. Burada bazı bilgi kırıntıları kullanılarak, bir senaryo kapsamında AK Parti'ye yönelik bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor.

Halk dışında güç rota çizemez

Bu gerçek değildir ve kabul edilebilir bir imaj değildir. Toplumun geniş kesimleri de bunu kabul etmez. Ayrıca bu yaklaşım 'Gayretullah'a da dokunur. Nitekim dün verilen gazete ilanında toplumun geniş bir kesimini temsil eden STK'ların ve cemaatlerin de AK Parti'ye destek veren açıklamalarını gördük. Toplum bugüne kadar AK Parti'ye hep sahip çıkmıştır. Halk iktidarına destek olarak, sahip çıkarak onun yanında olmuştur, olmaya da devam ediyor. Hiçbir güç ve odağın AK Parti'ye istikamet veya rota çizmesi mümkün değildir. AK Parti'ye sadece millet rota belirler.

Aktör değişti oyun aynı oyun

Bu tür karalamalara ve dayatmalara karşı milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'nin yanında olacaktır. Oynanmak istenen oyun yeni bir oyun değil. Oyunun muhtevası değişiyor, aktörleri değişiyor ama oyun aynı oyun. Her seçim öncesinde bir statüko ittifakı olduğunu ve bir oyun oynanmak istendiğini görüyoruz. Bu seçimden önce de benzer bir oyun oynanıyor. Aktör değişse de oyun değişmedi.

O fotoğrafı bu şekilde kullanmak terbiyesizlik

Bugün Gazetesi'nde çıkan fotoğrafın o şekilde kullanılması ya gazetecilik bilmemektir veya açıktan terbiyesizlik yapmak demektir. O fotoğrafın bu şekilde kullanılmasının başka bir izahı yoktur. Gazetecilik açısından esas haber değeri taşıyan fotoğraf, Başbakanın adayın elini kaldırdığı fotoğraftır. Bir fotoğrafı el ele tutuşmuş gibi göstererek vermenin değeri bulunmamaktadır. Gazeteciliği bilen bir kimse bu şekilde verilen bir resmin haber değeri taşımadığını bilir.

Kesip özel anlam yüklediler

Aday tanıtım esnasında çekilen bir fotoğrafın dekupe yapılarak diğer kişilerin kesilmesi ve bir anlam yüklenerek öne çıkarılması kabul edilecek bir durum değildir. Eğer yeriniz küçükse ve o fotoğrafı verecekseniz iki kişinin eli havadayken verirsiniz. Diğer gazeteler de bu şekilde vermiştir. Fotoğrafın bu şekilde kullanılması kabul edilemezken yaptıkları açıklama daha büyük bir terbiyesizliktir.

Yaptıkları açıklama daha çirkin

Yapılan açıklama daha büyük bir pişkinlik örneğidir. Özür dilemek yerine kalkıp hakaret savurmaları yeniden terbiyesizlik yapılmasıdır. Yaptıkları iş çirkindi, bu haberin ardından yaptıkları açıklama ise daha çirkin oldu. Bu açıklamayla birlikte daha büyük bir pişkinlik içine girdikleri görüldü. Ve bunun da tasvip edilebilir bir yanı bulunmamaktadır.

Kimin mağdur olduğunu halk biliyor

Dokuz-on yıl sonra MGK belgesinin gündeme getirilmesinin hakikatle bağdaşır bir yanı yoktur. Toplumun bütün kesimleri kimin mağdur olduğunu, sıkıntı çektiğini görmüştür. AK Parti, bu sıkıntıların önüne geçti. Bir belgeyi dokuz yıl sonra bağlamından kopararak, farklı bir şekilde ambalajlayarak bir algı oluşturmak istiyorlar. Bir algı oyunu oynanıyor. 2004'teki MGK kararı ile daha sonra gündeme getirilen iddiaların birbiriyle hiçbir alakası da bulunmamaktadır. 2004 MGK kararları üzerine hükümet hiçbir uygulama yapmamış, hiçbir eylem planı hazırlamamıştır. Hiçbir adım atmayarak bu kararları da boşa çıkarmıştır. BUTKK'nın yaptığı bazı yazışmaların 2004 MGK kararlarıyla en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu yazışmalar yüzünden de toplumun hiçbir kesimi sıkıntı yaşamamıştır. Yaşanmamasını da sağlayan AK Parti iktidarıdır.