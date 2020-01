Akdoğan'dan Bahçeli'ye: Git kanarya sevenler derneği kur!

İsim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Şimdi her şeye 'hayır' diyenler var. Yönetime geleceksin, ortak olacaksın ki millete hizmet edesin. Sen her şeye 'yok' dersen, o zaman git kanarya sevenler derneği kur" dedi.

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odasınca Mamak'taki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yalçın Akdoğan, Ankara'daki terör saldırısından sonra siyasi çalışmalara ara verdiklerini belirterek, bugünlerin taziye ve acıyı paylaşma günleri olduğunu söyledi. Bu saldırıların Türkiye'nin bütününe yönelik olduğunu ifade eden Akdoğan, terörün amacının huzuru, istikrarı ve kardeşliği bozmak olduğunu dile getirdi.

Siyaseti baskı altına almak için terörün araç olarak kullanıldığına dikkati çeken Yalçın Akdoğan, AKP iktidarının bu oyunu bozduğunu iddia ederek, "Karanlık odaklar, mihraklar, çeteler, derin devlet yapılanmaları, terör odakları, bunlar bize yön veremez. Biz 'Milletin dediği olacak' dedik. Vesayet odaklarını, bu kirli yapılanmaları, karanlık odakları, etkisiz hale getirdiğimiz için demokrasimiz büyüdü" diye konuştu.

"Yunanistan başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinin halini görüyorsunuz"

Terör örgütlerinin, Suriye ve Irak'ta faaliyetlerini rahatça yürütebildiklerini aktaran Akdoğan, "Bu ülkelerde iç savaş ortamı var. Bunlar Türkiye'ye de sirayet etmeye çalışıyor. Bir taraftan bölgede bir sürü olumsuzluklar var ve öteki tarafta, dünyada küresel bir kriz var. Yunanistan başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinin halini görüyorsunuz. Buna rağmen biz insanımıza bunları hissettirmemeye çalıştık. Bir taraftan 2,5 milyon komşumuza kucağımızı açtık diğer taraftan da büyümeye devam ettik" ifadesini kullandı.

Seçimlerden sonra AKP'nin güçlü şekilde yeniden iktidara gelerek hizmete devam edeceğini savunan Akdoğan, şöyle konuştu:

"Hangi sorunu olan kesim varsa hepsine kucağımızı açıp, onların derdiyle dertlenmek bizim siyaset yapmamızın amacıdır. Siyaset, vatandaş, insan odaklı bir anlayışla, bu meseleler çözülsün, vatandaş huzura ersin, insan yücelsin diye yapılır. Şimdi her şeye 'hayır' diyenler var. Yönetime geleceksin, ortak olacaksın ki millete hizmet edesin. Sen her şeye yok dersen, o zaman git kanarya sevenler derneği kur. Birileri de şimdi çıktı 'Her şeyi yaparız' diyor. İki satır ortak açıklama yapalım diyoruz, altına imza atmıyorsun. Öbürü kalkıp devleti suçluyor. O zaman nasıl bir ortak duruş sergileyeceğiz? Böyle zamanlarda ortak bir tavır sergileyebilmek, taşın altına elini koyabilmek çok önemli."