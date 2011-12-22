Akdoğan: PKK kımıldayamaz hale getirildi

T24 - Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Milletvekili Yalçın Akdoğan, asker ve polisin gerçekleştirdiği ortak operasyonlarla PKK'nın kımıldayamaz hale getirildiğini söyledi.



Akdoğan, "Kırsaldaki nokta operasyonlar, kötü arazi şartlarında oluşan 'Kandilcikler'i ortadan kaldırıyor. Şehirdeki milislere yönelik müdahaleler, toplumsal provokasyonlara set çekiyor" dedi.



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AK Parti Milletvekili Yalçın Akdoğan, terör örgütü KCK/PKK'ya yönelik kırsaldaki ve şehirdeki operasyonlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. PKK'nın terörü tırmandırarak çektiği kanlı restin altında kaldığını ifade eden Akdoğan, terör olduğu sürece devletin de güvenlik politikalarını öne çıkarmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Operasyonların PKK'nın hareket kabiliyetini minimuma indirdiğini anlatan Akdoğan, "Kırsaldaki nokta operasyonlar kötü arazi şartlarında oluşan 'Kandilcikler'i ortadan kaldırıyor. Şehirdeki milislere yönelik müdahaleler toplumsal provokasyonlara set çekiyor. PKK'nın büyük umutlar bağladığı 'devrimci halk savaşı' stratejisi tamamen boşa çıkarıldı" diye konuştu. Akdoğan, Kuzey Irak'taki siyasi aktörlerin, Türkiye'yi karşılarına almalarının ve sorunun büyümesinin kendi aleyhlerine olduğunu daha iyi anlamaya başladıklarını da kaydetti.

Eşgüdüm ve güven başarıyı getiriyor



Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin mimarlarından olan Akdoğan, güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon, eşgüdüm ve güvenin son dönemde artmasının, terörle mücadeledeki başarı yüzdesini de yükselttiğini ifade etti. "Hükümet, halkı kazanacak politikalara hız vererek ve yeni anayasa bağlamında daha kapsamlı demokratik çözüm arayışlarını koruyarak etkili bir güvenlik konsepti uyguluyor" diyen Akdoğan, şunları kaydetti: "Genelkurmay Başkanı bölgeyi tanıyor, mücadele konusunda yüksek bir hassasiyet ve kararlılık sergiliyor. Emniyet teşkilatı geçmişe kıyasla daha büyük bir performans ortaya koyuyor. MİT ve istihbarat kurumlarının doğrudan operasyona dönüşecek bilgi temininde daha etkili oldukları anlaşılıyor. Elde edilen bilgilerin başarılı operasyonlara dönüşme yüzdesinde artış olduğunu görüyoruz. ABD, AB ve bölge ülkeleri Türkiye'nin haklılığı konusunda daha açık bir tavır takınıyor ve teröre karşı işbirliği daha somut boyutlara ulaşıyor.'

PKK artık at oynatamaz



Akdoğan, PKK'nın kırsalda silahlı kolu HPG ile hâkimiyet kurmaya çalışırken, şehir merkezlerinde KCK ile de otorite tesis edip paralel devlet yapılanması oluşturmaya çalıştığına işaret ederek, "Bunların hepsi devletin güvenlik politikalarıyla boşa çıkarıldı" dedi. "İmralı'dan yeni talimatlar alamayan örgüt, aylardır perspektifsiz ve pusulasız kaldığından başıbozukluk içinde" diyen Akdoğan, "PKK, son dönemde terörü tırmandırarak yanlış bir hesap yaptı. Terör ve şiddet üzerine hesap yapanlar her zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybedecektir" şeklinde konuştu. Akdoğan, şu tespitleri yaptı: "Önceki hükümetler döneminde yapılan yanlışlar tekrarlanmıyor. Devlet, örgütün kurduğu tuzaklara düşmeden kendi oyun planını devrede tutmaya çalışıyor. Örgütün bölgede kurmaya çalıştığı psikolojik hâkimiyet tamamen kırıldı. Devlet hem psikolojik hem fiziki hâkimiyeti daha güçlü bir şekilde tesis etmiş durumda. PKK için artık at oynatacağı güvenli alan yok."

Terör tehdidi olmasa oy alamazlar



Artık devletin daha başarılı iletişim politikaları sayesinde, yürüttüğü haklı, meşru ve hukuki mücadelenin kamuoyuna daha iyi anlatılabildiğini ifade eden Akdoğan, örgütün dezenformasyon kabiliyetini de yitirme başladı. Akdoğan, bugün daha şeffaf, halkın bilgisine ve kamuoyunun denetimine açık bir mücadele yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Asker ve polisin operasyonlarının insani, hukuki ve nizami olduğu herkes tarafından görülünce, 'teslim olanlar öldürülüyor' propagandasının ne kadar yanlış olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu kez de örgütün ölüm tehdidi altında kalıyorlar. PKK'nın baskı tehdidi olmasa, ne siyasi uzantıları bu kadar oy alabilir ne de dağdaki örgüt üyelerinin önemli bir kısmı bir gün daha orada kalırlar. Terörle mücadelenin bölge insanına zarar vermemesi, günlük yaşamı olumsuz etkilememesi ve yeni sıkıntılara sebep olmaması gibi hassasiyetler özellikle gözetiliyor. Bu yüzden bölge halkı mücadele sürecini kendi aleyhine değil kendi lehine bir süreç olarak görüyor. Terör örgütünün zulmü altında kalan insanlar, rahat nefes almanın memnuniyeti içindeler" dedi.

Demirtaş ve Karayılan KCK'yı savunuyorlar



Akdoğan, KCK operasyonlarının siyasi olduğu yönündeki eleştirileri haksız ve mesnetsiz olarak niteledi. Söz konusu eleştirileri yapanların devlet mekanizmasını ve hukuk devleti anlayışını anlayamadığını ifade eden Akdoğan şu değerlendirmeleri yaptı: "BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Ankara'dan, PKK elebaşısı Murat Karayılan Kandil'den bu yönde benzer açıklamalar yaparak KCK'yı savunuyorlar, hükümeti eleştiriyorlar. Devam eden operasyonlar hukuk çerçevesinde kolluk güçleri tarafından yapılmakta, yargının denetiminde süreçler işlemektedir. Herkes anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi kullanmakta, hukuka uygun şekilde görevini yapmaktadır. Hükümetin tüm suç örgütlerine ve hukuksuzluğa karşı siyasi kararlılık içinde olması elbette önemli bir husustur, bunu siyasi müdahale gibi takdim etmeye çalışmak sadece hezeyandır."





