Akdoğan: Öcalan muhatap değil sorumlu

T24- Yeni Şafak gazetesinde Yasin Doğan takma ismiyle yazan AKP Ankara milletvekili Yalçın Akdoğan, kamuoyunda "PKK'nın Abdullah Öcalan'a rağmen terör saldırını gerçekleştirdiği"ne dair bir algı oluştuğunu yazdı. Akdoğan, "sorumluluktan kurtulamaz" dediği Öcalan hakkında "muhatap değil, sorumlu" dedi.



Akdoğan'ın köşesinde yayımlanan (21 Temmuz 2011) yazısı şöyle:





Öcalan sorumluluktan kurtulamaz...





Silvan saldırısı, Meclis boykotu ve özerklik safsataları bir kez daha gösterdi ki, PKK, DTK ve BDP, Apo'nun kontrolünde olmayan ve örgütün amaçlarına hizmet etmeyen çözüm süreçlerini sabote etme gibi bir fonksiyon icra ediyorlar. PKK ve muhipleri, Öcalan'ı muhatap haline getirmek için her türlü oyunu devreye sokuyorlar. Ben şuna inanıyorum: Öcalan Kürt meselesinde 'muhatap' değil, terör meselesinde 'sorumlu'dur. Kürt meselesinde tek muhatap vardır, o da Türkiye'de yaşayan 74 milyon halktır. Eğer bu örgütün başındaki isim olarak Öcalan gösteriliyorsa, her terör eyleminin baş sorumlusu da Öcalan'dır. Ölen her insanın vebali Öcalan'a aittir. Madem Kandil, Avrupa, KCK, BDP, PKK, DTK fark etmiyor, hepsinin dizginleri İmralı'nın elinde, o zaman hesaba çekilmesi gereken baş sorumlu da Apo'dur. Cezaevinde olması, mahkum olması Öcalan'ın hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor, çünkü avukat görüşmeleri yoluyla eylem çağrıları yapan, örgütü acizlikle suçlayan Öcalan'dır.

Kamuoyunda yanlış bir kanaat var. Sanki Öcalan 'PKK vurmasın, saldırmasın' diyor, PKK kendi kendine ve Öcalan'a rağmen terör saldırıları gerçekleştiriyor. Öcalan'ın bazı eylemleri eleştirdiği, PKK'yı beceriksizlikle suçladığı doğrudur. Ama bunlar, eylem yapılmaması yönünde bir görüş ortaya koymuyor, aksine yapılan eylemin şeklini ve yöntemini eleştiriyor, acziyet sergilenmemesini istiyor. Öcalan aylardır, PKK'nın saldırılar gerçekleştirebileceğini, rehine alabileceğini, adam kaçırıp sorgulama yapabileceğini söylüyor, masum insanları katleden canlı bombalara övgüler düzüyor. Bu yüzden Cemil Bayık'ın ne dediği, Karayılan'ın nasıl bir tutum takındığı, Karasu'nun hangi görüşü dile getirdiği hiç önem taşımıyor. Meselenin, PKK içindeki hiziplerin çatışması veya inisiyatif mücadelesi olarak takdim edilmesi sonucu değiştirmiyor. BDP'nin şahin, Öcalan'ın güvercin gibi gösterilmesi de bir anlam taşımıyor. Sonuçta toplumu infiale sevkeden kanlı terör eylemleri gerçekleştiriliyor, süreçler sabote ediliyor. Öcalan bu sorumluluktan kendisini kurtaramaz. Öcalan'ın son avukat görüşmesinde ölümlerle ilgili üzüntü ifade etmesi de bir anlam taşımıyor. Çünkü PKK, tüm unsurlarıyla (İmralı da dahil) planlı hareket ediyor; hiçbir eylem münferit ve istem dışı gerçekleşmiyor. Nasıl BDP terör örgütünün kendisine alan açmasından medet umuyor ve bunu siyasi destek gibi algılıyorsa, Öcalan da terör saldırılarını kendisi açısından bir 'koz' olarak görüyor. Şunu unutmamak gerekir: Eğer birileri şımarma çizgisini aşarlarsa, birilerinin de tahammül sınırı aşılmış olur.

Çok açık görülüyor ki, Öcalan terör saldırılarını kendi kişisel istikbalini kurtarmak için tehdit aracı olarak kullanmakta, yaşanan çatışmalar ve ölümler üzerinden kendisine kurtuluş bileti sağlamaya çalışmaktadır. Çözüm süreçlerinin sürekli sabote edilmesinin, toplumun sürekli infiale sevkedilmesinin başka bir izahı olamaz. Ya PKK ulusal veya uluslar arası karanlık odakların oyuncağı haline geldiğinden böyle bir sabotaj faaliyeti içindedir ya da Öcalan, terör saldırılarını kendisi için bir koz ve konum üretme aracı haline getirmeye çalışmaktadır. Her iki halde de ortada büyük bir kandırmaca ve yanlış bir hesap vardır. Kan üzerinden hesap yapanlar, her zaman kaybetmeye mahkumdurlar.

Bu yüzden Kürt meselesinin BDP'nin siyasi hedeflerine veya PKK'nın örgütsel amaçlarına indirgenmeden algılanması ve demokratikleşme alanında toplumun genelinin algısına uygun bir şekilde çözülmeye çalışılması kaçınılmazdır. Sorunun tarafı olan aktörler, çözümün tarafı gibi konum alamıyorlar ve sürekli sabotajlar yapıyorlarsa hükümetin meseleyi kendi mecraında sürdürmeye çalışması tek çıkar yoldur. Demokrasi ve hukuk alanında alabildiğine gelişme, terörle mücadele alanında alabildiğine kararlılık...