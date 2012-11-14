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Akdoğan: Mehmet Öcalan'ın görüşmesine BDP ve Kandil izin vermiyor

Yeni Şafak gazetesinde Yasin Doğan mahlası ile yazan Yalçın Akdoğan, Mehmet Öcalan'ın BDP ve Kandil baskısı nedeniyle Abdulah Öcalan ile görüşemediğini iddia etti

14 Kasım 2012 13:51

Yalçın Akdoğan'ın "Öcalan'a rağmen Öcalan'cılık…" başlıklı bugün (14 Kasım 2012) yayımlanan yazısı özetle şöyle;

Bu CHP ile BDP'nin sanki genetik ortaklığı var… Biri halka rağmen halkçılık yapar diğeri Kürtlere rağmen Kürtçülük… Birinde 'devletin halkı' anlayışı vardır, diğerinde 'örgütün halkı'… Biri tektipçi Türk ulusu anlayışını esas alır, diğeri tektipçi Kürt ulusu özlemindedir…

İkisi de halkın değer dünyasını, milletin hassasiyetlerini değil partinin/örgütün ideolojik kabullerini ve çıkarlarını esas alır. Halkın hissiyatına tercüman olmak, onun isteklerine göre kendisini şekillendirmek yerine halkın kendi hissiyatına tercüman olmasını ister, halkı kendine göre şekillendirmeye çalışır.

BDP'ye göre de halk ne derece örgütün ideolojisine göre dönüşüm geçirirse, ne derece 'örgütün halkı' olursa o derece makbuldür. Eğer örgütsel ütopyayı benimsemezse, mutlak bir sadakat ve teslimiyet içine girmezse o halk ya cahildir, ya satılmıştır, ya devşirmedir. BDP'ye göre PKK'lı olmayan Kürt, başka bir fikre, inanca, ideolojiye sahip olamaz, bunlar makbul ve meşru kabul edilemez. Nitekim terör olaylarında hayatını kaybeden sivillerin önemli bir kısmı Kürt'tür. PKK'nın baskı ve şiddetine, tehdit ve hakaretine uğrayanların da önemli kısmı Kürt'tür.

. . ..

Özellikle Silvan saldırısı sonrasında ve Suriye bağlamında yaşanan uluslararası gelişmelerde Kandil'deki kanatların girdikleri farklı angajmanlar, Öcalan'ı 'etkisiz eleman' haline getirmeye başladı.

Başbakan'ın yeni bir sürecin başlayabileceğine dair söylemlerde bulunduğu bir konjonktürde atılan açlık grevi adımı iki açıdan yorumlanabilir. Birincisi muhtemel süreçleri sabote etmek veya zorlaştırmak, ikincisi Öcalan'la yürütülebilecek bir sürece ortak olmaya, bunu manipüle etmeye çalışmak…

Açlık grevleri, Öcalan'a rağmen gerçekleşen Öcalan eylemlerinden biri olarak görülebilir mi? Bu konuda Öcalan'ın düşüncesinin ne olduğunu öğrenmenin en basit yolu, aile görüşmesi, yani Mehmet Öcalan'ın adaya gitmesidir. Ama BDP ve Kandil buna izin vermemektedir.

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Kürtlere rağmen Kürtçülük yapmaya alışan PKK'nın şimdi de Öcalan'a rağmen Öcalancılık yapmaya başlamasının örgüt içinde ne gibi sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz…

ETİKETLER

Mehmet ÖcalanYalçın AkdoğanYasin Doğan

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