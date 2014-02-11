Akdoğan: Meclis TV'yi ben kapattırmadım

Başbakan'ın Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Meclis TV yayınlarını kapattırdığı iddiasına Twitter'dan yanıt verdi.

Akdoğan'ın Ciner Medya Grubu Yöneticisi Mehmet Fatih Saraç'ı CHP'lilerin Meclis konuşmalarını canlı yayında verdiği için eleştirdiği ve ''Biz Meclis TV'yi kapattırıyoruz, siz canlı yayınlıyorsunuz'' dediği iddiası internette yayınlanan tapelerde yer almıştı.

Akdoğan, gündeme bomba gibi düşen bu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.

Akdoğan, ''Meclis TV'yi aramam, müdahale etmem, kapattırmam veya bu sebeple yayının kesilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır'' diye yazdı.