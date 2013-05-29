Yalçın Akdoğan'dan Hasan Cemal'in Kandil röportajına ilişkin notlar

Başbakanlık Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Hasan Cemal'in Kandil ropörtajlarından alıntı yaparak, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın çekilmenin ardından PKK'nın silahlı mücadeleyi sürdüreceği yönündeki açıklamalarının BDP Eşbaşkanı Aysel Tuğluk'a yönelik cevap olduğunu belirtti.

Akdoğan ayrıca Karayılan ile arasında geçen polemiğin de yeniden gazeteciler tarafından bahis konusu yapılmasının "kabak tadı verdi"ğini söyledi.

Yalçın Akdoğan'ın Yeni Şafak Gazetesinde Yasin Doğan mahlası ile yayımlanan yazısının (29 Mayıs 2013) ilgili kısmı şöyle:

Hasan Cemal'in Kandil röportajları devam ediyor. Bu tür röportajların ve Kandil'deki yaşam görüntülerinin dağa çıkma eğilimindeki gençler üzerinde yaptığı etkiler farklı açılardan değerlendirilebilir. Bu başlı başına eleştirilecek bir çok boyut taşıyor. Bunlar bir yana bu söyleşide dikkat çeken bir iki hususa değinmek istiyorum.

Birincisi, Karayılan'ın 'Diyorlar ki PKK, Türkiye tarafını seçecek; İran ve Suriye yandı diyorlar. Bu da doğru değil. PKK, bölge halklarının kardeşliğinden vazgeçmez. Bir tarafa geçip diğer tarafa savaş ilan etmek değildir PKK olarak amacımız'.

Bu sözler aslında Aysel Tuğluk'a cevap mahiyeti taşıyor. Tuğluk, Suriye ve İran'da PKK'nın silahlı mücadeleyi sürdüreceği söyleminde bulunarak açık bir tahrik içine girmişti. Karayılan bu tür söylemlerin sürece zarar verebileceği görmüş olmalı ki, bunu izale etmeye çalışıyor.

Cemil Bayık'ın şu sözleri de bunu teyid ediyor: 'Güçlerimizi savaş alanından çekerken, bir başka güce karşı kullanmak için çekiyor değiliz. Böylesine söylemler yanlış. PKK savaşacak olsa, temel savaş alanından çekilmezdi. Biz barış için çekiyoruz güçlerimizi...' Silahlı mücadelenin başka ülkelere yönelik süreceği veya Kandil'e giden grupların silahlı tehdit olarak varlığını devam ettireceği yönündeki iddiaların bu şekilde bir karşılık bulduğu anlaşılıyor.

Gazetecilerin ikide bir Karayılan'la aramızda geçen polemiğe vurgu yapmaları da kabak tadı veriyor. Ağızdan çıkan sakız, tekrar tekrar çiğnenmez. Bununla ilgili ne söylendiği ve ne söylenmek istendiği defaatle izah edilmiştir. Bunu bir probleme dönüştürmenin de kimseye bir faydası yoktur.