Akdoğan: Karayılan, Öcalan'ın iradesine gölge düşürüyor

Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Samanyolu Haber TV'ye yaptığı açıklamalarda "Karayılan bu sıralarda çok konuşuyor. Aslında Öcalan'ın iradesine de gölge düşürecek açıklamalar" dedi

Yalçın Akdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"O gün Öcalan'ın okunan mektubunda ne dediği belli, herkes alıp okursa orada ne dediğini görür. Şu şu şartlar olursa siz çekilebilirsiniz mi dedi? Yoksa Türkiye'yi terk etme süreci başlamış mıdır dedi? Burada sağa sola çekmeye de gerek yok. Çok açıktır bu mesaj. Bu mesajı doğru anlamıyorlarsa algılamak istemiyorlarsa Öcalan herhalde buna dönük de bir şey söyleyecektir."

"Kandil'den birileri açıklama yapıyor. Karayılan bu sıralarda çok konuşuyor. Kendi pozisyonunu gündeme getirme rol çalma gibi yaklaşımlar. Aslında Öcalan'ın iradesine de gölge düşürecek açıklamalar."

"(Çekilme için yasal düzenleme konusu) Başbakanımız çok net olarak ifade etti. Meclis böyle bir düzenleme yapmayacak. Bu hükümetin işidir. Hükümet böyle bir yasal düzenlemeye kapıyı kapattı. Bu çok net ve tartışılacak bir durum da değil. Burada bir karar değişikliği, farklı kararlar olmadı. Tek ve son karar bu."

"Akil adamlar sivil olacak siyasetçi olmayacak. Tartışılan isimlerin çoğu düşünmediğimiz isimler. Bu konuda hükümetin bir çalışması var. Başbakanımız açıkladı. İsim havuzu oluşturuldu. Burada gündeme getirilen isimlerin çoğu dile getirilmedi, düşünülmemiş isimler. Ama elbette bazı isimler denk düşebilir."

"Halk nezdinde itibar sahibi ismi geçtiği zaman bu akil adamdır doğruyu yapar bu konuda uzmanlığı olan belli bir müktesabatı olmuş isimler güven sahibi itibar sahibi farklı perspektiften konuya bakabilecek akadmisyenler, yazarlar, farklı toplum kesimlerini temsil edecek sivil bir mekanizma olacak. Milletvekili, siyasetçi değil... Sivil bir gözün sürece girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Kısa zaman içinde ortaya çıkar."