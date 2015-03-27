Akdoğan: HDP Meclis'e girmezse kıyamet kopmaz, çözüm süreci devlet politikasıdır

Geçtiğimiz günlerde "Demirtaş ve Kandil'in açıklamaları süreci zehirlemiş, iklimini bozmuştur" açıklamasıyla gündeme gelen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Çözüm sürecinin seçim kampanyasına kurban edilecek bir süreç değildir. Süreçten asla geri adım atmayız. HDP Meclise gelmezse kıyamet kopmaz. Bu bir devlet sorunudur" dedi.

Akdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Reformları yaparken pazarlık içinde olmadık’

"Çok önemli adımlar attık. Kardeşlik Projesi adı altında reformlar yaptık. Biz bu adımları atarken, reformları yaparken bir pazarlığın parçası olarak bunları yapmadık. Halkımıza dönük temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda doğru bildiğimiz ne varsa bunları yaptık ve yapıyoruz.

‘Kürtleri HDP'nin siyasi anlayışına teslim etmeyiz’

Biz HPD ile rakibiz. Siyasi bir rekabetimiz var. Birbirimizi eleştireceğiz, tartışacağız.. Bu başka bir şeydir. Bu süreç başarılı ile sonuçlanınca da bizim HDP ile siyasi mücadelemiz devam edecek. Çünkü biz onların siyasi anlayışlarını kabul etmiyoruz. Bu anlayışın bölgede Kürtlerin faydasına, değer dünyasına uygun olduğunu da düşünmüyoruz. Kürtleri de bu anlayışa teslim edecek değiliz.

‘HDP'nin üstlendiği bir rol var dikkat etmeleri gerekiyor’

Çözüm Süreci'nde devam eden görüşmeler bağlamında HDP'nin üstlendiği bir rol var. Bu çerçevede onların daha dikkatli hareket etmesi lazım.. Selahattin Demirtaş'ın Sayın Cumhurbaşkanına dönük açıklaması veya süreçle ilgili zaman zaman negatif açıklamaları uygun olmadığını düşünüyorum.

‘Sürece yüzde 70 destek Erdoğan'a güvenle oluştu’

Bu süreci Ak Parti, Tayyip Erdoğan başlattı. Bugün son ankete göre Çözüm Sürecine destek yüzde 68 oranında. Bir sürece eğer yüzde 70'ler civarında toplumsal destek varsa bunu doğru anlamak gerekir. Bu destek HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a olan güvenle ortaya çıkmadı. Öyle olsaydı onların oyu 7-8'lerde kalmazdı. Bu büyük bir siyasi hareketin, yüzden 52 ile seçilen bir Cumhurbaşkanının topluma güvendiği güvenle oluşmuş destektir. Bu süreci HDP'ye rağmen biz başlattık ve bu noktaya getirdik.