Akdoğan: HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar

Seçim sonrasından değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, seçimden zaferle çıkan HDP'yi hedef alarak, "HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar" dedi.

Başbakanlık'ta yapılacak olan kabine zirvesi öncesi kısa bir açıklama yapan Akdoğan, şunları söyledi:

"HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar. Yani 'bal bal' demekle ağız tatlanmıyor, 'barış barış' demekle de olmuyor. Madem yüzde 13 oy aldılar, Kandil'e çağrı yapsınlar ve PKK'ya silah bıraktırsınlar."

'Mesajı alacağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın değerlendirmesi:

"Biz elbette seçimi bütün sonuçlarıyla ilgili kurumlarımızda değerlendireceğiz. Seçmenin verdiği mesajı en doğru şekilde algılayacağız. Bir kez daha milletimize AK Parti'yi birinci parti yaptığı için teşekkür ediyorum.

Seçim sürecinde, 'vatandaşın sandıktaki tercihleri başımız üstünde' dedik ve bunu şimdi tekrar ediyoruz. Demokrasiye saygı sadece sözde değil icraatla da olmalı. Seçimin sonuçlarını tüm partiler değerlendirecek ve mesajı alacaktır, biz de bu mesajı alacağız..."

‘Milli irade böyle tecelli etti’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın değerlendirmesi:

"AK Parti olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar en fazla önem verdiğimiz nokta milli iradedir ve bugün milli irade böyle tecelli etmiştir. Bundan sonra, bu tablo doğrultusunda hükümet kurmak için tüm partiler gerekli çalışmaları yapacaktır. İnşallah bir hükümetin kurulması mümkün olacaktır ama bu olmazsa anayasa gereği yeniden seçim kaçınılmazdır.

Muhalefetten koalisyon ihtimallerine ilişkin gelen ilk açıklamalar, sıcağı sıcağını yapılan değerlendirmelerdir. Bunlar, hissiyatla yapılan açıklamardır. Önümüzdeki günlerde biraz daha sağduyulu açıklamalar gelebilir..."