Akdoğan: 'HDP barajı aşamazsa ortalık yanar' anlayışı çöktü, AK Parti'nin lokomotif olduğu görüldü

AKP'nin 1 Kasım'da alacağı oy oranında 7 Haziran'a göre büyük bir artış olacağını düşündüğünü söyleyen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Geçen seçim paslaşan muhalefet bloku çözüldü. Ayrıca bölge halkı “HDP barajı geçmezse ortalık yanar” diyerek korku ve kaygıyla onlara yönelmişti. Bu yanlış anlayış da çöktü. AK Parti’nin bu süreçte lokomotif olduğu görüldü" diye konuştu.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Yalçın Akdoğan, "Çözüm sürecinin sahibi AK Parti’dir. Bu meseleyi adeta kendi çocuğumuz gibi gördük, üzerine titredik. Reformlar yaptık, terör son bulsun diye büyük çaba harcadık. Fakat HDP, seçimden önce makas değiştirdi. Paralel yapı başta olmak üzere çözüm sürecinin düşmanı olan yapılarla işbirliği içine girdi. Barajı geçme pahasına, hiç düşünmeden, çözüm süreci aktörlerine savaş açtı" dedi.

Akdoğan, "Çözüm süreci bitmedi, sadece sürecinin geldiği noktayı konuşuyoruz. HDP, barajı geçmek için başka bir yola girdi. Bu, siyasi rekabet falan değildi. AK Parti’yi devirme projesinde kendini kullandırttı. Oysa yanlarına çektikleri cephe çözüm sürecine karşıydı. Diyelim ki AK Parti devrildi, kim yürütecek bu süreci? Bunu düşünmediklerinden süreç bu noktaya geldi. Yoksa 'Tayyip Erdoğan ‘Başkan yaptırmayacağız’ sözüne kızdı, süreci bitirdi” demek saçma olur" diye konuştu.

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