Akdoğan: Birbiriyle çatışan iki terör örgütü Türkiye'yi hedef aldı

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Diyarbakır ve Kilis'te gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Twitter hesabından Akdoğan, "Birbiriyle çatışan iki terör örgütü Türkiye'yi hedef almış, alçakça saldırılar gerçekleştirmiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Birbiriyle çatışan iki terör örgütü Türkiye'yi hedef almış, alçakça saldırılar gerçekleştirmiştir. Terörün her türlüsünü kınamayanlar utansın. Uyuyan polisleri katletmek, millete hizmet eden trafik polisini öldürmek, nöbet tutan milletin evladına kıymak nasıl bir alçaklıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Akdoğan, Kilis-Suriye sınırında 1 astsubayın şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı olay ve Diyarbakır'da polise yapılan saldırının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.