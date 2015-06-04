Akdoğan: 8 Haziran’da AK Parti iktidarda değilse çözüm sürecinin ruhuna Fatiha

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 7 Haziran'das gerçekleşecek olan genel seçimlere üç gün kala “8 Haziran’da AK Parti iktidarda değilse, çözüm sürecinin ruhuna Fatiha” dedi.

“HDP barajı geçemezse şöyle olur, böyle olur, bunların tehditlerine pabuç bırakacak halimiz yok" diyen Akdoğan, "Bunlar çiçek çocuk muamelesi görmeye alışmışlar; öpeceksin, koklayacaksın. Kutsal inek misin sen, nesin?" ifadesini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre Akdoğan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Akdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kazanımlar gider: Türkiye her şeyini kaybeder, bütün kazanımları kaybederiz. PKK’nın baskısı var. Genel başkanı azarlama kabiliyetine sahip bir Kandil var. Seçilen başkanların değil, örgütün dediği oluyor. Türk siyaseti hiç bu kadar şiddetin, bu örgütlerin tehdidine açık hale gelmemişti.

Demirtaş Kandil’e: Nurettin Demirtaş (Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi) bu çizgilerdeki partilerden birinin genel başkanıydı. Bir süre sonra Kandil’e gitti. Peki Selahattin Demirtaş’ın dağa çıkmayacağının garantisi var mı 6 ay sonra?

İmralı’ya karşı hamle: Demirtaş, PR objesine dönüşmüş durumda. Demirtaş’ın bir PR olarak dönüştürülmesi aslında İmralı’ya karşı hamledir. HDP’nin silah bıraktırma gücü yok. PKK’nın silah bırakması konusunda da İmralı’nın bir etkisi olduğunu biliyoruz. Selahattin Demirtaş’ı farklı yönlendirmeye çalışan çevreler İmralı’yı bir şekilde devre dışı bırakmayı amaçlıyorlar. Bunlar bir panik atak geçirdiler. Baktılar ki süreç ilerliyor, süreci bozmak, yeni aktörleri devreye sokmak istiyorlar.

Alacağın oy şaibeli: HDP adına kim konuşuyor; elinde silah olan adam konuşuyor ve çok konuşuyor. (Cemil Bayık’ı kastediyor.) Bir taraftan “Biz tehdit etmiyoruz” diyorlar, öbür taraftan her türlü tehdidi yapıyorlar, baskı kuruyorlar. Örgüt kampanya yaparken, KCK baskı kurarken senin aldığın oy şaibelidir. PKK silah bıraksın, göreyim HDP ne kadar oy alacak. HDP’nin eti budu nedir, görelim.

Çiçek çocuk: “HDP barajı geçemezse şöyle olur, böyle olur.” Bunların tehditlerine pabuç bırakacak halimiz yok. Bunlar çiçek çocuk muamelesi görmeye alışmışlar; öpeceksin, koklayacaksın. Kutsal inek misin sen, nesin? Yanlışlarını görmeyip hep pohpohlayacak mıyız?

Vatandaşa çağrı: Zulmeden bir örgüt var. Sesinizi yükseltin ya, sesiniz çıksın. Deyin ki: “Örgüt bana baskı uyguluyor.”

Hileyi paralel yapar: Paralel yapı hilenin kurumsallaşmış şeklidir. Hile diye bir şey varsa ete kemiğe büründürecekseniz bu paralel yapıdır.

‘Kendisini savunur’

AK Parti belli bir oranda oyunu koruyabiliyorsa bu ekonomideki iyi durumdan kaynaklanıyor. Vatandaş taksitle çalışmaz, peşin çalışır.

(Klozet tartışması) Anamuhalefet partisinin genel başkanı mı, tuvalet sorumlusu mu, belli değil.

Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş bir kampanya var. Erdoğan’ın eli armut toplamıyor, kendisini savunur. Yani Kasımpaşalı Erdoğan, kendini savunmayacak mı? Savunma hakkını kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanı’mız.