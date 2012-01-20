-Akdeniz Oyunları için spor tesislerinin temeli atıldı MERSİN (A.A) - 20.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bazı ülkelerin memurlarının maaşlarını ödeyemediğini, bazı ülkelerin yöneticilerinin ise ekonomik kriz yüzünden görevlerinden istifa ettiklerini hatırlatarak, ''Böyle bir dönemde Mersin'e yüzlerce binlerce TL para harcayacağımız için çok gururluyum'' dedi. 2013 Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak Mersin'de organizasyon için yapılacak inşaatlar 4 tesisin temelinin atılmasıyla başladı. Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen toplu temel atma töreninde konuşan Kılıç, organizasyonun önemine değinerek, Akdeniz Oyunları sayesinde Mersin'in çağ atlayacağını söyledi. 2013 yılındaki organizasyonun 2007 yılında Yunanistan'a verildiğini hatırlatan Kılıç, ancak Yunanistan'ın organizasyonu düzenlemeyemeyeceğini açıklayarak geri çekilmesi üzerine etkinliğin Türkiye'ye ve dolayısıyla Mersin'e verildiğini vurguladı. ''Bizim önümüzde çok kısa bir süre kalmıştı'' diyen Kılıç, şöyle devam etti: ''Geçen yıl şubat ayında organizasyonun Türkiye'ye verilmesi gündeme geldi. Mart ayında da takvim Türkiye için çalışmaya başladı. Şunu unutmamak lazım, Mayıs-Haziran aylarında da seçim vardı. Ardından güven oyu, yeni hükümet kurulması için zaman harcandı. Nitekim 4-5 ay önce Akdeniz Oyunları için ihaleler ve proje teminlerine geçildi. Ama bugün geldiğimiz noktada göğsümüz açık ve başımız dik. Çünkü Yunanistan'ın 5 senede yapamadığını biz 1 senede yapacağız. Bu da hepimizin gurur kaynağı olacak.'' Temel atma törenlerine muhalefet partisi milletvekillerinin de katılması nedeniyle sevinçli olduğunu anlatan Kılıç, ''Bugün güçlüklerden bahsetme günü değil, birlik olma günüdür. İktidar partisine mensup milletvekillerini burada gördüğüm için sevinçliyim. Ancak bundan da önemlisi, muhalefet partisinin milletvekilleri de bu salonda. Gün, iktidar muhalefet olma değil, bir olma güçlü olma günüdür. Zaman zaman hayata bakışımızda farklılıklar olabilir. Ama söz konusu Türkiye'nin başarısı ise her şey geride kalır. Tıpkı, Büyük Önderimizin söylediği gibi, Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruattır'' dedi. Temeli atılacak tesisler hakkında da bilgiler veren Kılıç, şunları kaydetti: ''Bugün çok gururluyuz. Çünkü önemli bir aşamanın ilk adımlarını atıyoruz. Bugün temeli atılacak tesislerden ilki, 3 bin kişi seyirci kapasitesine sahip tenis kompleksi. Bu tesis uluslararası standartlara sahip olacak ve önümüzdeki süreçte, Mersin'in bölgenin tenis merkezi olmasını sağlayacak. Tenis kompleksi ayrıca, açık ve kapalı kortlardan oluşacak. İkinci tesisimiz ise, 7 bin 500 kişilik spor salonu. Uluslararası standartlara sahip olan bu tesisimizle de Mersin'in önümüzdeki süreçte bambaşka bir hayata başlamasına vesile olacağız. Üçüncü tesisimiz, bin kişi izleme kapasitesine sahip yüzme havuzu. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan bu projemiz de olimpik ölçülerde inşa edilecek. Sonuncu tesisimiz ise alternatif branşlara hizmet verecek 500 kişilik spor salonu.''