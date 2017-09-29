Akdenizli balıkçılar Moritanya yolunda

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- MORİTANYA\'ya 2 yıl önce çıkartma yapan Karadenizli balıkçıların ardında Akdeniz\'de avlanan balıkçı tekneleri de Afrika ülkesi açıklarında avlanmak için hazırlıklarını tamamladı.

Dünyanın en bereketli balıkçılık merkezlerinden olan Atlas Okyanusu kıyısındaki Moritanya\'da 2 yılda av yapan Türk tekne sayısı 50\'ye ulaştı. Geçen yıl Adana\'nın Karataş İlçesi\'nden bir balıkçının gittiğini, bu yıl da Hatay\'dan 2 balıkçı teknesinin hazırlıklarını yaptığını belirten İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi 2\'inci Başkanı Celal Bilen, \"Moritanya, 720 kilometre kıyı şeridi 234 bin kilometrekare alan av sahası var. 600 balık türünün içerisinde 200\'ü ekonomik değere sahip. Moritanya Türk balıkçısı için çok güzel bir pazar. Bizim trol ve gırgır avcılığı yapan teknelerimiz çalışıyor. Güçlü, 25 metrenin üzerinde, donanımlı, sac tekneleri alıyorlar. Her tekne gidip avlanamaz. Tekne sahiplerimiz oraya ekipleri ile birlikte gidiyorlar\" dedi.

İskenderun\'da 2 teknenin Moritanya\'ya gitmek için hazırlığını tamamladığını belirten Celal Bilen, \"Moritanya balıkçı teknelerimizin oraya gitmesi için belirli bir destek veriyor. Türk balıkçılarını daha çok ülkelerinde görmek istiyorlar. Ama bizim hükümetimiz bu konuda teşvik verirse şu anda orada avlanan 50-60 teknenin sayısı 100\'e çıkar. Şu anda İskenderun\'da 5-6 tekne gitmek istiyor ancak şartları uymuyor\" diye konuştu.

İskenderunlu balıkçı Göker Şekerlisoy, balık av sezonu 15 Eylül, 15 Nisan tarihleri arasını kapsadığını ancak hava şartları nedeniyle bu sürede en fazla 2 ay avlanabildiklerini söyledi. Moritanya\'nın çok iyi bir pazar olduğunu belirten Şekerlisoy, şunları söyledi:

\"Her kayıkta 10-15 kişi çalışıyor. Ancak 5-6 ay iş verebiliyoruz. Onun için de arayış içerisine giriyoruz. Karadeniz\'den, Akdeniz\'den balıkçılar Moritanya\'ya tekneleri ile çalışmaya gidiyorlar. Moritanya\'da iyi bir potansiyel var. Anlaşmalar çerçevesinde balıkçımız kazanıyor. Ülkemizde av baskısı da azalmış oldu.\"

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