Akdeniz’i geçerken ölen sığınmacılar “yine” 3 bin kişiyi geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu yıl Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya yasa dışı yollardan ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının bu yıl içinde 3 bini geçtiğini açıkladı. IOM bu yıl Akdeniz’de 3 bin 33 sığınmacının hayatını kaybettiğini veya kayıp olduğunu söyledi.

IOM’nin Kayıp Sığınmacılar Projesi geçtiğimiz hafta Akdeniz üzerindeki üç ana rotada 24 Kasım itibariyle 2 bin 993 sığınmacının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Haftasonu Akdeniz’in batısında İspanya’ya geçmeye çalışan sekiz sığınmacının hayatını kaybetmesi ve Yunan adası Midilli’de hayatını kaybeden 10 yaşındaki Afgan çocukla birlikte bu rakam dördüncü kez, aynı yıl içinde art arda 3 bini geçti. Ayrıca yetkililer Libya açıklarında batan bir gemide en az 31 sığınmacı daha olduğunu ve bu kişilerin halen kayıp olduğunu aktardı.

Akdeniz’de sığınmacılar üç ana rota izledi. 2017’de İspanya, İtalya ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların sayısı ise 163 bin 979 oldu. Bu rakam 2016 yılında 363 bin 401’di. En fazla can kaybı İtalya’ya geçmeye çalışan sığınmacıların rotasında yaşandı. IOM’e göre 2017’de İtalya’ya 116 bin 632 sığınmacı sağ salim ulaşırken, 2 bin 803 sığınmacı ise Akdeniz’de hayatını kaybetti.

Ekim 2013’de yaşanan ve 360 sığınmacının hayatını kaybettiği trajediden bu güne Akdeniz’de hayatını kaybeden sığınmacı sayısının 15 bini geçtiğini belirten IOM, bu rakamın son dört yılda dünya genelinde hayatını kaybeden tüm göçmen ve sığınmacıların sayısının yüzde 50’sinden fazlasına denk geldiğini söyledi.

IOM Genel Direktörü Lacy Swing yaptığı açıklamada tüm ülkeleri önlem almaya çağırarak “Bunu yıllardır söylemekteyiz ve söylemeye devam edeceğiz: Artık bu trajik istatistikleri saymak yetmiyor. Eyleme de geçmeliyiz” dedi. (Fotoğraflı)