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Dünya

Akdeniz’e Rus uçağı düştü

Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu kaydedildi

14 Kasım 2016 23:09

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye açıklarında bulunan Admiral Kuznetsov uçak kruvazöründen kalkan MiG-29'un Akdeniz'e düştüğünü belirtti. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu kaydedildi.

Suriyeli muhalif kaynaklar Mig 29 tipi savaş uçağının gün içerisinde Halep kentinin güneyinde yer alan Cebel Hus bölgesinde Ebu Abde ilkokulunu vurduktan sonra dönüş için yöneldiği Akdeniz'de denize düştüğü bilgisini verdi. Rusya Savunma Bakanlığı da olayı doğrulayarak Suriye açıklarında bulunan Admiral Kuznetsov uçak kruvazöründen kalkan MiG-29'un Akdeniz'e düştüğünü belirtti. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu kaydedildi.

 

 

 

 

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