-Akdeniz'de petrol arama krizi AP gündeminde STRASBOURG (A.A) - 27.09.2011 - AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu temsilcisi Stefan Füle, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajıyla başlayan gerginliğin, BM önderliğinde Ada'daki sorunun kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik çabaları zarar vermesinden endişe ettiği ettiklerini bildirdi. Avrupa Parlamentosu genel kurulunda, Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'de petrol ve doğal gaz sondajına başlamasıyla ilgili ortaya çıkan gerginlik tartışıldı. Genel kurulda konuşan Füle, temmuz ayında BM önderliğinde Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinde tarafların yoğunlaştırılmış müzakerelerde anlaştığını belirterek, ''Artık tarafların kapsamlı çözüme odaklanmasını görmek istiyoruz''dedi. Tarafların enerji ve çabalarını, çözüm için yoğunlaştırmalarını beklediklerini ifade eden Füle, ''sorunların ve gerginliklerin diyalog yoluyla çözülmesinin hem uluslararası hukuk hem de AB'nin en temel ilkeleri arasında yer aldığını'' ifade etti. Taraftarların gerginliğin tırmanmasını yol açacak hareketlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Füle, ''Tehdit kesinlikle bir seçenek olmaz, sorunlar sadece diyalog yoluyla çözülebilir'' diye konuştu. Avrupalı parlamenterlerin, AB Komisyonu'nun, AB üyesi Rum kesimine yeterli şekilde destek vermediği yolundaki eleştirilere karşı çıkan Füle, ''Doğu Akdeniz'de gerginliğin artması kimsenin çıkarına değil'' ifadesini kullandı. Kıbrıs'ta iki liderin BM nezninde müzakerelerin tekrar başlaması için irade gösterdiği bir dönemde, ortaya çıkan gerginliğin zamanlamasının oldukça talihsiz olduğunu ifade eden Füle, AB'nin, Kıbrıs müzakerelerinde BM'nin girişimlerine tam destek vermesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu temsilcisi, AB sayesinde Türkiye'nin 10 öncesinden daha demokrat bir ülke olduğunu ancak basın özgürlüğü konusunda endişeler taşıdığını ifade eden Füle, terörle mücadele yasası yüzünden gazetecilerin uzun süre tutuklu kaldığı ifade etti. AB'de bazı üyelerinin vetosu yüzünden bazı müzakere fasılları açılamadığını belirterek, özellikle temel haklar ve yargı kontrolü müzakere faslının açılmasının Türkiye'deki hukuk devletiyle ilgili gelişmelerin daha yakından takip edilmesine olanak sağlayacağını sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptığı konuşmada, ''ortayı çıkan gerginliğin kendilerini endişelendirdiğini'' söyledi. Ashton, konuyu BM görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü ifade etti. Genel kuruldaki oturumda muhafazakar grup adına söz alan Yunan parlamenter Georgios Kumutsakos da, ''Türkiye'nin ateşle oynadığını'' iddia ederek, ''AB olarak, Türkiye'ye güçlü bir mesaj göndermemiz gerekir'' dedi. Sosyalist Grup ardına konuşan Hannes Swoboda ise ''Türkiye, yeni dış politikasında, bütün komşularla 0 sorunlu politikası izliyoruz diyor ancak şu anda bütün komşularıyla sorunu var'' diye konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Ria Oomen Ruijten da ''Türkiye, AB'nin bir üyesini tehdit etmekten vazgeçmeli''diye konuştu. Avrupa Parlamentosu'ndaki Türk asıllı Hollandalı parlamenter Emine Bozkurt, ortayla çıkan gerginliğin Kıbrıs müzakerelerine zarar vermemesi temennisinde bulundu.