Akdeniz'deki tekne kazası: 90 kişiyi taşıyordu...

Tunus'un güneybatısındaki Kerkene Adası açıklarında dün mültecileri taşıyan tekne battı. Batan teknede 90 kişinin bulunduğu iddia edildi.

Tekneden sağ kurtulanlardan Husam el-Halidi, Kerkene Adası'nın bağlı bulunduğu Sfaks kentindeki hastanede konuştu.

Tunus'un farklı bölgelerinden gelen 90 kişiyle beraber Kerkene Adası'ndan yola çıktıklarını belirten Halidi, "Sabah 9 sularında bulunduğumuz teknenin kaptanına Tunus Sahil Güvenliği'nden 'dur' uyarıları geldi. Ancak teknenin kaptanı uyarıları dikkate almayınca sahil güvenlik su sıkmaya başladı. Kaptan durmayınca da teknemiz sahil güvenlikle çarpıştı." dedi.

Tunus Savunma Bakanlığının tekne kazasıyla ilgili açıklamasında, 38 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmiş ancak teknede kaç kişi bulunduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmamıştı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki halk ayaklanmalarının fitilini ateşleyen Tunus'ta devrim, ekonomik beklentileri karşılamayınca Akdeniz üzerinden düzensiz göçlerde artış oldu.

Tunus sahil güvenliğinin verilerine göre, eylül ayında Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan Tunuslu ve Afrikalı 550 mülteci durduruldu. Buna göre, geçen yılın aynı ayına oranla yasa dışı göçte 3 kat artış görüldü.

Tunus'un Göçten Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Rıdvan Ayara, yerel basına yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana 22 bin Tunuslu gencin Akdeniz'i aşarak İtalya kıyılarına ulaştığını, 504 kişinin ise halen kayıp statüsünde olduğunu bildirmişti.