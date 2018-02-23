Akdeniz'deki sondaj geriliminde çarpışmaya ramak kalmış

Kıbrıs adına Türkiye'nin Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettiği alanda arama yapmak için bölgeye gönderilen İtalyan ENI şirketine ait 'Saipem 12000' adlı yüzen dev petrol platformu ile engelleme yapan Türk savaş gemilerinden birinin çarpışmanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

İtalyan ENI şirketine ait 'Saipem 12000' adlı yüzen dev petrol platformu ile Türk donanmasına ait davaş gemisinin Akdeniz'de çarpışmasına 'ramak kalmış.'

Habere göre önce ENI'ye ait 'Saipem 12000' adlı gemi, araştırma yapmak için Akdeniz'deki 3. bölge olarak bilinen alana hareket etti.

Ankara'nın bölgede Rumların doğalgaz aramasına 'kesinlikle müsaade edilmeyeceği' kararının ardından Türk savaş gemileri yola çıktı.

Doğalgaz araştırma gemisi 'Saipem 12000' bölgeye yaklaştığında, karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Gemi yoluna devam etmek isteyince Türk savaş gemilerinden biri, rotasını 'Saipem 12000'e doğru çevirdi.

Bunun üzerine paniğe kapılan İtalyan şirketine ait geminin kaptanı, Türk savaş gemisi ile telsiz bağlantısı aracılığıyla acil iletişime geçti.

Saipem'in kaptanı, Türk savaş gemisinin kaptanına, "Önümüzden çekilin yoksa birlikte batacağız" diye çağrı yaptı. Türk savaş gemisinin kaptanı ise "Hızımızı ve rotamızı kontrol edemiyorum" karşılığını verdi.

Bunun üzerine 'Saipem 12000'in kaptanı, "Hızınızı ve motorunu kontrol ediyorsun. Ben bunu görebiliyorum" diye konuştu.

Ancak Türk savaş gemisi rotasını değiştirmedi. Bu hamle karşısında araştırma gemisinin kaptanı, "Tamam, rotamı değiştiriyorum" diyerek gemiyi bölgeden uzaklaştırdı.

ENI CEO'su: Vazgeçmeyeceğiz

ENI CEO'su Claudio Descalzi sondaj gemisinin Türk savaş gemileri tarafından durdurulmasının ardından Kıbrıs'taki haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtmişti.

Şirketin sondaj gemisini muhtemelen Fas'a transfer etmek zorunda kalacağını dile getiren Descalzi, "Ancak Kıbrıs bölgesindeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" demişti.

Descalzi ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada bu tarz zorluklara alışkın olduklarını belirterek " Uluslararası diplomasinin bir çözüm bulmasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.