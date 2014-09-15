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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de yüzlerce ölü

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültecilerle dolu iki teknenin, insan tacirleri tarafından batırıldığı ve yüzlerce mültecinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

15 Eylül 2014 19:10


Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültecilerin dramı devam ediyor. Hafta sonunda Libya açıklarında iki farklı mülteci teknesinin kasten batırılması sonucu en az 700 mültecinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) pazartesi günü, en az 500 mültecinin bulunduğu teknelerden birinin Libya açıklarında insan tacirleri tarafından batırıldığını açıkladı. 500 kişilik teknede hayatını kaybeden mültecilerin Suriye, Mısır, Filistin ve Sudan'dan oldukları belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü, teknenin bir hafta önce Mısır'ın Damietta limanından yola çıktığını açıkladı. Örgüt, tekneden sağ kurtulmayı başaran ve Sicilya'ya getirilen iki Filistinli mültecinin anlattıklarına dayanarak açıklama yaptı.

İki mülteci, teknedekilerin açık denizde farklı bir gemiye bindirilmek istenmelerine karşı koydukları ve bunun üzerine insan tacirlerinin gemiyi batırdıklarını anlattıkları bildiriliyor. İki mültecinin tekne parçalarına tutunarak 36 saat kurtarılmayı bekledikleri belirtildi.

Libya haber portallarından El Vasat, Libya donanmasına dayandırdığı haberinde en az 200 kişinin bulunduğu bir teknenin de pazar gecesi batırıldığına yer verdi. Teknedeki 160 mülteci hayatını kaybederken, 36 mültecinin kurtarıldığı belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), mültecilerin anlattıklarının teyit edilmesi durumunda, vakanın Akdeniz açıklarındaki en büyük mülteci dramı olduğuna dikkat çekti. Örgütün verilerine göre yıl başından bu yana en az 108 bin mülteci Akdeniz üzerinden İtalya'ya sığındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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