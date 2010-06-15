Akdeniz'de yine tansiyon yükseliyor

T24- İsrail Donanma Koramirali Rani Ben-Yehuda Jerusalem Post’a bugünden itibaren, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı deniz ablukasını kırmak için yola çıkacak bütün gemilerde provokatör grupların bulunacağı varsayımına dayanarak hareket edeceklerini açıkladı.



İran’ın resmi haber ajansı IRNA, önümüzdeki hafta İran’a ait insani yardım taşıyan iki kargo gemisinin önümüzdeki hafta Gazze’ye doğru yola çıkacağını, gemilerden bir tanesinin İstanbul’dan geçeceğini duyurdu. Bir başka filonun da yakın zaman içinde Lübnan’dan Gazze Şeridi’ne gitmesi bekleniyor.



İranlı yardım yetkilisi Muhammed Ali Nurai’nin açıklamasına göre gemilere yükselencek kargonun bir kısmı İstanbul’a gönderilecek, oradan bir gemiye yüklendikten sonra Gazze’ye aktarılacak. Diğer gemi ise Hürremşah limanından yola çıkacak.



Ben-Yehuda, İsrail’in elinde İran gemilerinin silah taşıdığına dair bir istihbarat olmamakla birlikte, donanmanın gemide provokatörler olduğunu varsayacağını söyledi.





"PROVOKATÖRLERİN VARLIĞINA İNANIYORUZ"





“Bu yeni filolara katılmayı düşünen insani yardım aktivistlerine kararlarını ciddi ciddi gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum çünkü gemide kim olduğunu bilemezler” diyen Ben-Yehuda, provokasyona ve Mavi Marmara’da yaşananların tekrarlanmasına neden olacak grupların gemide olduğuna inandıklarını söyledi.







Röportajda Ben-Yehuda, donanma komandolarının iki hafta önce Mavi Marmara’ya düzenlediği baskını da savundu. 31 Mayıs’ta yaşanan baskında dokuz kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordu yetkilileri ölenlerin tamamının kiralık militanlar olduğunu iddia ediyor.





Ben-Yehuda, “Gemideki onlarca insanın bölgeden ve dünyanın her yerinden terör örgütleriyle bağlantılı olduğuna dair artan işaretler ve kanıtlar” diyen Ben-Yehuda, bu insanların bazılarını geçmişte karıştıkları olaylardan tanıdıklarını iddia etti.





Ben-Yehuda, ölen dokuz yolcunun tamamının Türk olduğunu ve Şayetet 13 isimli komando grubuna saldırdıklarını da söyledi. Amiral, operasyonun sonuçlarının donanmanın öngördüğü gibi olmadığını ifade etti.



"OPERASYON SON TAHLİLDE BAŞARILI"





Donanma askerlerinin hafif bir direniş beklediklerini ancak bir terörist grubuyla karşılaşmayı ummadıklarını belirten Ben-Yehuda, son tahlilde operasyonun başarılı görülebileceğini de dile getirdi.





Ben-Yehuda, “Hiçbir masum ölmedi, sadece teröristler. Teröristlerin kuşattığı bir binaya gider ve teröristleri öldürürseniz bu bir başarıdır” dedi.



Buna ek olarak İran haber ajansları Pazartesi günü, üç İranlı parlamenterin Mısır üzerinden Gazze’ye gitmeyi planladığını duyurdu. Milletvekili Mahmud Ahmedi Bigaş’nin Meclis’in iki üyesiyle birlikte bu hafta Mısır üzerinden Gazze’ye gideceğini söyledi.



Bigaş, 290 sandalyeli parlamentodan 200 milletvekilinin ziyarette bulunmak istediğini ancak sadece üç kişinin gideceğini belirtti. İranlı milletvekili Mısırlıların Refah sınır kapısından geçişe sıcak baktığını, 70 milletvekilinin Mısır’dan vize aldığını dile getirdi.



İRAN'IN İLK GİRİŞİMİ DEĞİL





Akdeniz'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında Gazze'ye 70 kilometre kala bir İsrail savaş gemisi, Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan bir İran gemisini durdurarak, gemiden bölgeyi terk etmesini istemişti. Gemi daha sonra rotasını Mısır'a çevirmiş. Ancak Mısır, geminin yardım malzemelerini indirmesine izin vermemişti. Bunun üzerine İran, İsrail'le barış anlaşması olan Mısır'a protesto notası vermişti.