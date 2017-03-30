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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz’de yine facia: 146 sığınmacı kayıp

Akdeniz’de batan bir sığınmacı teknesinde bulunan 146 kişinin hayatlarını kaybettiğinden endişe ediliyor

30 Mart 2017 00:04

Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de bir sığınmacı teknesinin battığını ve batan teknede bulunan 146 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Hayatlarını kaybettiği düşünülen sığınmacıların arasında beş çocuğun ve çok sayıda hamile kadının bulunduğu açıklandı.

Birleşmiş Millet Mülteciler Yüksek Komiserliği, kurbanların hangi ülkenin vatandaşları olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Batan tekneden şimdiye dek yalnızca 16 yaşındaki bir sığınmacının kurtarıldığı bildirildi. Bir benzin bidonuna tutunarak hayatta kalmayı başaran gencin, iki gün önce bindiği teknenin yola çıktıktan birkaç saat sonra su almaya başladığını ve Libya açıklarında battığını söylediği kaydedildi.

Uluslarası Göç Örgütü'nün verilerine göre geçen Ocak ayından bu yana yüzlerce sığınmacı Akdeniz'de çıktıkları riskli yolculukta hayatlarını kaybetti. Bu süre zarfında Avrupa'ya ulaşmayı başaran yaklaşık 26 bin 600 kişinin büyük çoğunluğu İtalya'da karaya ayak bastı.

Örgütün sözcüsü Flavio Di Giacomo, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada ‘‘Bu kaza, birçok deniz kazasından haberimiz dahi olmadığını gösteriyor‘‘ diye konuştu.

Avrupa'da sığınma başvurusu yapmak üzere insan kaçakçılarına yüksek meblağlar ödeyen yüzlerce kişi, açık deniz koşullarına dayanaklı olmayan tekne ve botlarla yola çıkıyor ve denizde herhangi bir tehlike anında kaderlerine terk ediliyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/dpa/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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