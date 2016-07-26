Akdeniz'de yedi ayda 3 bin sığınmacı boğuldu



Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığına göre bu yıl Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 3 binden fazla mülteci yolda hayatını kaybetti. Açıklamada 250 bin mülteci adayının ise Afrika'dan Avrupa'ya geçmeyi başardığına da yer verildi.

Örgüt, Akdeniz'i aşmaya çalışırken boğulan 39 kişinin cesedinin Libya sahillerine vurmasıyla bu yıl ölen göçmen ve mülteci sayısının 3 bin 34'e çıktığını duyurdu. Göç Örgütü'nün tespitlerine göre 2015 yılının temmuz ayı sonunda Akdeniz'deki tehlikeli yolculuk sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 917'yi bulmaktaydı.