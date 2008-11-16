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Dünya

Akdeniz’de Türk - Yunan gerginliği

Akdeniz’de Türkiye adına yapılan petrol konulu bilimsel çalışmalar sırasında, kıta sahanlığı iddiaları nedeniyle Türk-Yunan anlaşmazlığı çıkt

16 Kasım 2008 02:00

Akdeniz’de Türkiye adına yapılan petrol konulu bilimsel çalışmalar sırasında, kıta sahanlığı iddiaları nedeniyle Türk-Yunan anlaşmazlığı çıktı.

Meis adasının 80 mil güneyindeki bölgenin aidiyeti hakkındaki Türk-Yunan anlaşmazlığı önceki gün başladı. Bölgede Gediz firkateyni ile Yunan Polemistis hücumbotu ve bir Norveç bilimsel araştırma gemisi bulunuyor.
Atina Haber Ajansı (ANA) Yunan Genelkurmay kaynaklarına dayanarak, Türkiye hesabına çalışan Malene Ostervold adlı Norveç araştırma gemisinin, Türk firkateyni Gediz’in refakatinde, Meis adasının 80 mil güneyinde petrol arama çalışmaları yaptığını bildirdi ve sözkonusu bölgenin Yunan kıta sahanlığı içinde bulunduğunu öne sürdü.
Haberde, Yunan hücumbotu Polemistis’in de bölgede seyrettiğini ve iki savaş gemisi arasında bölgenin aidiyeti hakkında muhabere yapıldığını bildirdi. Türk ve Yunan savaş gemilerinin birbirinden 5 mil mesafede seyrettikleri belirtildi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı ise, gemilerin çekilmesiyle birlikte gerginliğin son bulduğunu açıkladı.

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