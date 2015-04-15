Akdeniz’de tekne faciası, 400 göçmen öldü!

Göçmenleri Libya'dan İtalya'ya taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 400 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Libya’dan yola çıkan ve yaklaşık 550 göçmen taşıyan bir tekne Akdeniz’de alabora oldu. Save The Children adlı yardım kuruluşu, faciadan sağ kurtulanlarla yapılan görüşmelere dayanarak 400 göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İtalyan Sahil Güvenlik Ekipleri’nin dokuz cesede ulaşmasının ve alabora olan teknenin boyutunun kurtulan göçmenlerin verdiği sayıyı doğruladığını bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İtalya Sahil Güvenliği’nin denizden ve havadan sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda 144 kişinin de kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılanlar arasında bebek ve çocukların da olduğu belirtildi.

Ortadoğu ve Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan göçmenleri taşıyan teknelerin alabora olması veya batmaları yüzünden sıklıkla Akdeniz’de göçmen faciaları yaşanıyor.

Şubat ayında yine Libya’dan yola çıkan bir gemi Akdeniz’de batmış ve en az 300 göçmen yaşamını yitirmişti.

Ekim 2013'te Libya’dan yola çıkan bir gemi İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında en az 360 göçmene mezar olmuştu.

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı’na (Frontex) göre, Cuma gününden bu yana 7 bin göçmen kurtarıldı. Geçtiğimiz yıl 280 bin göçmenin yasa dışı yollardan Avrupa’ya girdiği tahmin ediliyor.