-AKDENİZ'DE TANKER AVI VALLETTA (A.A) - 03.08.2011 - Libyalı muhaliflerin, Akdeniz'de Malta açıklarında seyreden ve Muammer Kaddafi yönetimine ait olduğu bildirilen, 40.000 ton benzin yüklü bir tankeri ele geçirdiği ve muhaliflerin merkezi Bingazi'ye götürmekte oldukları bildirildi. Reuters'ın haberine göre, The Petroleum Economist bülteninin internet sitesinde, tankerin, "bir Avrupa ülkesinin özel kuvvetlerinin yardımıyla ele geçirildiği" kaydedildi. Gemiye çıkan Libyalıların, Libyalı muhalif liderliği Ulusal Geçiş Konseyi'nin bilgisi dışında bu operasyonu yaptıkları ileri sürüldü. Gemiye havadan indirme yapılması için söz konusu Avrupa ülkesinin destek verdiği de kaydedildi. Adı açıklanmayan kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre Cartegana adlı tanker, Kaddafi'nin oğullarından Hannibal'ın kontrolündeki Genel Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi'ne ait. NATO sözcüsü Albay Roland Lavoie, Akdeniz'de bir tankeri izlemekte olduklarını teyit ederek, "Libya sularına yaklaşmakta olan tankerin, NATO güçleriyle işbirliği yaptığını" belirtti. Tankerin Libya karasularına geldiğinde, buradaki NATO komutanının, BM yaptırımları çerçevesinde gereken işlemleri yapacağı, gemiye çıkıp çıkmama kararının komutana ait olduğu kaydedildi. Sözcü, NATO'nun The Petroleum Economist'in haberinden bilgi sahibi olduğunu ancak bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini sözlerine ekledi. Petrol ticaretiyle ilgili bir firma temsilcisi de Cartegana'nın Libyalı muhaliflerce kaçırıldığı yolunda kendilerine de haber geldiğini söyledi. Tankerde toplam 40.000 ton benzin olduğu bildirildi. The Petroleum Economist, tankerin benzini Trablus'a götürmek üzere kiralandığını, ancak NATO güçlerinin mayıs ayında ablukaya başlamasından sonra Akdeniz sularında başıboş kaldığını kaydetti. NATO, mayıs ayında yaptığı bir açıklamasında, Akdeniz'de, Kaddafi yönetimine akaryakıt taşıdığından kuşkulanılan bir tankerin belirlendiğini belirtişti.