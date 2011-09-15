T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akdeniz'de sondaj krizi!

Rumlar çalışma başlatırsa Türkiye ile KKTC kıta sahanlığını sınırlayacak...

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Adanın güneyinde sondaj faaliyetlerine başlaması halinde Türkiye ile KKTC arasında bir Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması yapılması hususunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından Türkiye-KKTC Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Anlaşması Görüşmeleri başlığı altında yapılan açıklamada, Türk hükümetinin daveti çerçevesinde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilgili kurum temsilcilerinden müteşekkil bir heyetle Bakanlıkta teknik görüşmeler yapıldığı bildirildi. 



Açıklamada şunlar belirtildi: "Yapılan görüşmeler neticesinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Adanın güneyinde sondaj faaliyetlerine başlaması halinde Türkiye ile KKTC arasında bir Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması yapılması hususunda mutabakata varılmıştır." KKTC hükümetinin daveti üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin de yarın KKTC'de temaslarda bulunacağı kaydedildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24