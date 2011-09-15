Akdeniz'de sondaj krizi!

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Bakanlık tarafından Türkiye-KKTC Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Anlaşması Görüşmeleri başlığı altında yapılan açıklamada, Türk hükümetinin daveti çerçevesinde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilgili kurum temsilcilerinden müteşekkil bir heyetle Bakanlıkta teknik görüşmeler yapıldığı bildirildi.Açıklamada şunlar belirtildi: "Yapılan görüşmeler neticesinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Adanın güneyinde sondaj faaliyetlerine başlaması halinde Türkiye ile KKTC arasında bir Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması yapılması hususunda mutabakata varılmıştır." KKTC hükümetinin daveti üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin de yarın KKTC'de temaslarda bulunacağı kaydedildi.