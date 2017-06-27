Akdeniz'de son 24 saatte 5 bin mülteci kurtarıldı

Akdeniz’de Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde, son 24 saatte 5 bin mülteci kurtarıldı. Önceki iki günde kurtarılan 8 bin 500 mültecinin de İtalya'ya götürüldüğü bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde son 24 saatte yapılan kurtarma operasyonlarında 18 ayrı botta bulunan toplam 5 bin göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Bu 5 bin kişiye ek olarak önceki 2 gün boyunca denizde bulundukları botlardan kurtarılan 8 bin 500 göçmenin de şu anda 14 ayrı gemiyle İtalya’nın güneyindeki Sicilya adasındaki limanlara taşındığı ifade edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın dün paylaştığı son verilere göre, ülkeye yılbaşından bu yana Akdeniz üzerinden düzensiz göçle gelen mülteci sayısı 73 bin 94’ü buldu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl şu ana kadar 2 bin 108 mültecinin denizde yaşamını yitirdiğini belirtmişti.