Akdeniz'de Rumlara karşı dev adım

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Rum-İsrail ittifakı ABD'li Noble şirketi ile Güney Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına devam ederken, Türkiye dev bir hamleye imza attı.Milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Shell arasında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol arama, üretim ve paylaşım anlaşması imzalandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın şahitliğinde gerçekleşen iki anlaşmaya, TPAO adına Genel Müdür Mehmet Uysal, Shell adına da Royal Dutch Shell Uuluslararası Arama ve Üretim Başkanı Malcolm Brinded imza koydu."İnşallah Akdeniz'de önemli bulgulara rastlayacağız ve bu bulgular sayesinde de jeolojik birikim olan TPAO'nun Ar-Ge ve yüksek teknolojiyle buluşması inşallah bize petrol ve doğalgazla ilgili önemli bir sonuç çıkartacaktır" diyen Bakan Yıldız şunları söyledi:"Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Türkiye'nin büyüme rakamları, gerçekten heyecan verici bir rakam. Vu vurgu bizim tarafımızdan değil ama diğer ülkeler tarafından yapılıyor. Hükümetlerin bile ne kadar zora girdiğini görüyoruz. Hükümetlerin tehdit altında olduğu bir ortamda biz büyüyoruz.Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirecek. Petrol ve doğalgaz kaynaklarının yerli hale dönüşmesini sağlayacak, bir yandan su ve güneşi enerji kaynağı olarak değerlendirecek. Türkiye kararlılığını bozmayacak; yerli kaynaklar haline getirmeye çalıştığımız petrol ve doğalgazla ilgili imzalar atmaya devam edecek.Karadeniz'de başarılı çalışmalar yaptık. Sürmene 1 kuyusunda 5 bin 500 metreye kadar indik. TPAO burada operatör olarak çalışıyor. "Bu bir kültür" demiştim daha önce. TPAO bunun ucundan yakaladı ve bundan sonrasını bırakmaz ve Akdeniz'de özellikle önemli bir oyuncu haline geldi, birinci sıraya oturdu. 28 tane kuyu çalışmasında bulunduk. Bu önemli bir rakam. Pahalı bir maliyet, aldığımız olumlu sonuçlar oldu."