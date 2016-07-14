Akdeniz'de ölüm bilançosu



Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) açıkladığı verilere göre 2016 yılının ilk altı ayında en az 3 bin 694 kişi ülkesinden kaçmaya çalışırken ölü ya da kayıp olarak kayıtlara geçti. Örgütün Genel Direktörü William Swing, bunun bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 artış olduğuna dikkat çekti.

En tehlikeli kaçış rotası: Akdeniz

Küresel çapta en tehlikeli kaçış rotası bu yıl da Akdeniz olarak kalmaya devam ediyor. Haziran ayı sonuna kadar Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan en az 2905 kişi boğularak can verdi ya da kayıp olarak kayıtlara geçti. Bunların büyük bir kısmı, yani 2 bin 500’den fazlası Afrika’dan İtalya’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Swing, bu sayının yaz aylarında çok daha yükselebileceğine dair uyarıyor.

En fazla sığınmacının Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğine dikkat çeken Swing, bununla birlikte Suriye ve Afganistan’daki çatışmalar nedeniyle dünyanın diğer bölgelerindeki krizlerin göz ardı edildiğini vurguladı. Swing aralarında Irak, Yemen ve Güney Sudan olmak üzere küresel çapta 9-10 noktada mülteci krizi yaşandığına dikkat çekti.

1 milyondan falza sığınmacı

Uluslararası Göç Örgütü’nün istatistiklerine göre 2016 yılının ilk yarısında Akdeniz üzerinden 238 binin üzerinde sığınmacı Avrupa’ya geçti. 2015 yılında Avrupa’ya geçen sığınmacıların sayısı ise toplamda bir milyonu geçmişti.

Swing, 'Balkan rotası'nın kapatılması ve AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının büyük bir değişiklik yaratmayacağı kanaatinde. Göç Örgütü Direktörü, çaresizlik içerisindeki sığınmacıların mutlaka başka yollar arayacaklarını belirtiyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 165 üye ülkesi ile küresel çaptaki en büyük uluslararası yardım örgütlerinden birisi. Örgüt 2015 yılından bu yana Berlin’de oluşturduğu bir veri tabanı yardımı ile mültecilerin küresel çaptaki durumlarına yönelik çeşitli istatistiksel veriler sunuyor.