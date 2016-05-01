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Akdeniz'de mülteci botu battı; 80 kişi kayıp

Denizde kalan sığınmacıların uydu telefonu ile İtalyan Sahil Muhafaza ile temas kurdukları belirtildi

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01 Mayıs 2016 16:58

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya kıyılarında alabora olan lastik bottaki 80 kişinin kaybolduğunu duyurdu. 

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, İtalyan ticaret gemisi lastik bota ulaştığında, botun su almakta olduğu öğrenildi. Botun 100 kişi kapasiteli olmasından dolayı, sahil muhafaza görevlileri en az 80 sığınmacının denizde kaybolmuş olduğunu tahmin ettiklerini ifade ettiler. Kurtarılan sığınmacıların daha sonra sahil muhafaza botu ile İtalya’nın Lampedusa adasına götürüldüğü açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü IOM’nın verilerine göre 2014 yılından bu yana savaş ve yoksulluktan kaçan 350 binden fazla mülteci, Libya ve İtalya bot rotasını izleyerek Avrupa’ya ulaştı.

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