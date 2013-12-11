'Akdeniz'de kalıcıyız'

Rusya Savunma Bakan Sergey Şoygu, Kuzey Buz Denizi'ndeki çıkarların çok önemli olduğunu bu yüzden Arktik'te askeri birlikler oluşturacaklarını ve ülkesinin çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla Akdenizde kalıcı olcaklarını belirttti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Milli Savunma Bakanlığı İstişare Toplantısı'nda konuşan Şoygu, Haziran ayında, Rusya'nın milli çıkarlarını korumak amacıyla Akdeniz Harekat Komutanlığı'nın kurulduğunu belirtti.Rusya Savunma Bakanı Şoygu, burada bulunan savaş gemilerinin Akdeniz'de kalıcı görev yapacağını söyledi.



Şoygu, ülkesinin Kuzey Buz Denizi bölgesindeki çıkarlarının korunması için Arktik'te askeri birliklerin oluşturulacağını da açıkladı.Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bu bölgenin ülkesi için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Arktik'teki bazı adalarda askeri havaalanları inşa ederek, ordu için gerekli altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarınısöylerken, modernizasyon çalışmalarına da değinerek, askeri havalimanlarının yenilenmesinin devam ettiğini söyledi.