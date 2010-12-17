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Ekonomi

AKDENİZ'DE İSRAİL

17 Aralık 2010 16:18

-AKDENİZ'DE İSRAİL-KIBRIS RUM KESİMİ İŞBİRLİĞİ TEL AVİV (A.A) - 17.12.2010 - İsrail ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında, Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerin sınırlarının belirlenmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı bildirildi. İsrail basınına göre, anlaşmayı, İsrail Altyapı Bakanı Uzi Landau ile Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Markos Kypriuanu imzaladılar. Lefkoşa'da imzalandığı bildirilen anlaşmanın her iki ülkenin parlamentolarınca da onaylanması gerekiyor. Bu tür anlaşmalar, denizdeki ekonomik bölgeleri belirleyip, özellikle hidrokarbon rezervlerinin (doğal gaz ve petrol) çıkarılmasında sınırları tarif ediyor.

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