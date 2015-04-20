Akdeniz'de insanlık felaketi



Elias Bierdel, Akdeniz'de yaşanan kaçak göçmen dramını dünyanın en büyük insan hakları skandalı olarak nitelendiriyor. Bünyesinde çalıştığı ‘Borderline Europe – Dünya Çapında İnsan Hakları' adlı örgütün verilerine göre son yıllarda yaklaşık 25 bin insan Avrupa'ya ulaşmak için yaptığı yolculuk sırasında Akdeniz'de hayatını kaybetti. Bu üzücü durum karşısında Avrupa'nın ikiyüzlü bir tavır takındığını, bunun iğrenç ve korkunç olduğunu dile getiren Bierdel, kurtarılabilecek çok sayıda insanı kurtarmayan Avrupa devletlerinde bu konuda siyasi bir istek olmadığını savundu.

Akdeniz'de cereyan eden kaçak göçmen dramının her geçen yıl daha da kötüye gittiğini, bunun da başta Suriye olmak üzere, bölge ülkelerinin bazılarında yaşanan felaketlerle yakından ilgili olduğunu kaydeden Bierdel insanların Avrupa'ya koruma ve yardım bulmak için geldiklerini ifade etti. Avrupa'nın, aslında anayasalarda yer alan koruma görevini yerine getirmek istemediğini savunan Bierdel, Avrupa ülkelerinin halihazırda kaçak göçmenlerin topraklarına ayak basmaması için çabaladığını ve bunun korkunç bir durum olduğunu vurguladı. Zor durumda olan insanların koruma ve sığınma talebinde bulunmalarının engellendiğini belirten insan hakları savunucusu, bunun sistematik bir biçimde, Akdeniz'de zor durumdaki insanlara yardım edilmeyerek, ihmalkarlıkta bulunularak yapıldığını kaydetti.

25 bin ölü mülteci

Borderline Europe'un internet sitesinde yer alan bir veriye göre son yıllarda yaklaşık 25 bin kişi Akdeniz'i kaçak bir şekilde geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bierdel, kaçak göçmenlerin ölümlerini kayıt altına alan farklı insan hakları ve sivil toplum örgütleri ile yaptıkları çalışmalar sonucu bu rakama ulaştıklarını kaydediyor. Bu büyük skandalın içinde ayrıca dikkat çeken bir başka nokta daha bulunduğunu belirten Elias Bierdel, Avrupa Birliği'nin on binlerce memuru ile mültecilere karşı bürokratik bir savunma savaşı verdiğini ancak tek bir memurun bile ölü sayısı ile ilgilenmediğini dile getirdi. Bierdel, buna gerekçe olarak da Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin, baz alınabilecek, üzerine konuşulabilecek bir rakamın ortaya çıkmasını engellemeye çalışmalarını gösterdi. Onun yerine tahminler yürütüldüğünü ifade eden Bierdel, kendilerinin araştırmaları sonucu buldukları 25 bin rakamından söz ettiklerini, bunların bilinenler olduğunu ve gerçek sayının mutlaka kat kat fazla olduğunu bildirdi.

Elias Bierdel, kaçak göçmen taşıyan suç çeteleri ile mücadele edilmesine yönelik söylemlerin de ciddiye alınamayacağını, Avrupa'nın uyguladığı politikalarla bu çetelerin oluşmasına yol açan bir ortam yarattığını vurguladı.