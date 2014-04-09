Akdeniz'de imha operasyonu



Alman Federal Meclisi'nde yapılan oylamada, Suriye’nin kimyasal silahlarının imha edilmesine Alman askerlerinin de destek vermesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Silahsızlanma misyonu çerçevesinde, bir Alman fırkateyni 300 askerle birlikte Akdeniz’de kimyasal silahların imha edilmesine yardımcı olacak.

Misyonun nisan ayının sonunda başlaması bekleniyor. Yaklaşık 560 ton zehirli gaz ABD’nin "Cape Ray" adlı özel bir gemisinde öncelikle zararsız hale getirilecek.

Operasyona Almanya ile birlikte katılan diğer ülkeler de askeri destek verecek. Zararsız hale getirilen zehirli gaz atıkları daha sonra da çeşitli tesislerde imha edilecek.

Meclisin kararının memnuniyetle karşılayan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, bir silahsızlanma girişiminin gerçekleşmesine önemli katkıda bulunacaklarını ifade etti. Misyona bir Alman fırkateyninin yanı sıra iki ABD ve Belçika gemisi, ayrıca bir de Yunan denizaltısı katılacak.

Alman Savunma Bakanlığı, misyona İtalya, İngiltere ve Türkiye'nin katılmasının gözden geçirildiğine dikkat çekti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, uluslararası baskıların sonucunda kimyasal silah fabrikalarının yıkılmasını ve zehirli gaz stoklarının da imha edilmesini kabul etmişti.