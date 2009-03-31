Akdeniz'de göçmen dramı: 300 kişi boğuldu

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan iki ayrı gemi battı. Kayıp yüzlerce kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Uluslararası Göç Örgütü, 300'den fazla kişinin boğulduğunu açıkladı.



Göçmenlerin Kuzey Afrika'dan İtalya'ya geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.



250'den fazla göçmen taşıyan ilk gemiden, şimdiye kadar 36 kişi kurtarılabildi. Aynı bölgede batan ve 365 kişi taşıyan başka bir gemiden de sadece 23 kişi kurtarıldı.



Gemilerden birinin, kıyıdan 30 kilometre açıkta battığı belirtildi.



Uluslararası Göç Örgütü, gemilerin batmasının sebebinin sert rüzgarlar olabileceğini açıkladı. Afrikalı göçmenler, sert deniz koşullarına dayanamayacak gemilerle Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.



Libyalı yetkililer, kalıntılarından çürük olduğu anlaşılan ilk gemide 253 mülteci bulunduğunun belirlendiğini kaydetti.



Her iki geminin Libya açıklarına sürüklendiğinin belirlendiğini ifade eden yetkililer, mültecilerin gerçek sayısı ve gemilerin durumuyla ilgili olarak henüz detaylı bilgi edinilemediğini söyledi.