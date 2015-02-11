Akdeniz'de facia; tekne battı, 300 göçmen kayıp!

Akdeniz'de İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı. Kaybolan 300 mülteci için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uluslararası haber ajanslarına göre; 300'ü aşkın göçmeni taşıyan iki tekne, cumartesi günü Libya'dan yola çıktı. Akdeniz'deki felaketten kurtulan dokuz kişi, İtalyan'ın Lampedusa Adası'na çıkmayı başardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Carlotta Sami, Twitter'dan dokuz göçmenin dört gün boyunca denizde kaldıktan sonra kurtulmayı başardığını, 203 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiğini yazdı.

Uluslarası Göç Örgütü'nden Flavio Di Giacomo, hayatta kalan mültecilerin akıcı Fransızca konuştuğunu ve muhtemelen Fildişi Sahili ve Senegal gibi Batı Afrika ülkelerinden teknelere bindiğini açıkladı.