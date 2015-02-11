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Dünya

Akdeniz'de facia; tekne battı, 300 göçmen kayıp!

Akdeniz'deki felaketten kurtulan dokuz kişi, İtalya'nın Lampedusa Adası'na çıkmayı başardı

Fotoğraf: La Repubblica

11 Şubat 2015 14:24

Akdeniz'de İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı. Kaybolan 300 mülteci için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uluslararası haber ajanslarına göre; 300'ü aşkın göçmeni taşıyan iki tekne, cumartesi günü Libya'dan yola çıktı. Akdeniz'deki felaketten kurtulan dokuz kişi, İtalyan'ın Lampedusa Adası'na çıkmayı başardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Carlotta Sami, Twitter'dan dokuz göçmenin dört gün boyunca denizde kaldıktan sonra kurtulmayı başardığını, 203 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiğini yazdı.

Uluslarası Göç Örgütü'nden Flavio Di Giacomo, hayatta kalan mültecilerin akıcı Fransızca konuştuğunu ve muhtemelen Fildişi Sahili ve Senegal gibi Batı Afrika ülkelerinden teknelere bindiğini açıkladı.

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